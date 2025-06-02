محافظ الجنوب أشرف على انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم

أشرف محافظ الجنوب منصور ضو اليوم على انتخاب رؤساء المجالس البلدية
ونوابهم، في 30 بلدة وقرية في قضاء صيدا
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البلديات الفائزة بتزكية الرئيس ونائبه
الحجة
أسعد
طنوس رئيسا وشكري موسى الحاج نائباً له
الصالحية
جوزيف
دندن رئيساً وملك ديب متري نائبة له
القرية
جورج
حليحل رئيساً ونائبه أنطوان طنوس
المعمرية
جان كلود أبي طايع رئيساً وراغدة ابراهيم
نائبة له
المية ومية
غسان واكيم رئيساً وغسان بو سابا نائباً له
الهلالية
ميشال إلياس رئيساً وبشير روكز نائباً له
برتي
جاك يعقوب رئيسا وداني الطحشة نائباً له
مغدوشة
المهندس رئيف يونان رئيساً وأنطوان الناشف نائباً له
درب السيم
إبراهيم باسيل
رئيساً ويوسف العشي نائبا له
عبرا
عادل مشنتف رئيساً ونسيب الخوري
نائباً له
العدوسية
عبد المسيح الطيار رئيسا وميلاد لبس نائباً له
عقتانيت
جوزيف شاهين رئيساً وجوزيف الخوري نائباً له
كفر شلال
جوزيف فارس رئيساً وإلهام واكيم نائبة له
كفريا
الياس خليل رئيساً وإبراهيم أبي زيد نائبا له
اللوبية
علي مطر
رئيساً ومحمد خليل نائباً له
البابلية
حسين حطيط رئيسا وعباس شاهين نائباً له
الخرايب
حسان الدر رئيساً وعلي عكوش نائبا له
ارزي
محمود جزيني رئيساً وعماد خشمان نائبا له
الصرفند
توفيق الرز رئيساً وسعد بدوي نائبا له
حارة صيدا
مصطفى الزين
رئيسا وأحمد فايز صالح نائبا له
عنقون
كفر بيت
محمود إسماعيل
رئيسا وحسين منصور نائبا له
أما في البرامية، فقد فاز بعد الإقتراع شوقي
الياس حبيب رئيساً للبلدية وسولا جورج الحوراني نائبة له.
وفي عين الدلب انتخب داني جبور رئيساً وزياد ناصيف نائبا له.
أما رؤساء البلديات ونوابهم الذين فازوا بإجماع الحاضرين لتعذر حضور أحد الأعضاء:
قناريت
انتخاب زين خليفة رئيسا وعلي محمد خليفة نائبا له
بقسطا
انتخاب إبراهيم مزهررئيسا وإلين حنون نائبة له
مجدليون
انتخاب بطرس
صليبا رئيساً ونقولا متى نائباً له
الغسانية
انتخاب محمود فواز رئيساً وربيع بدير نائباً له
السكسكية
انتخاب محمد حيدر
رئيساً ويوسف عامر نائباً له