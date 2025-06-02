محافظ الجنوب أشرف على انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم



أشرف محافظ الجنوب منصور ضو اليوم على انتخاب رؤساء ونوابهم، في 30 بلدة وقرية في قضاء .

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البلديات الفائزة بتزكية الرئيس ونائبه

الحجة

طنوس رئيسا وشكري موسى الحاج نائباً له

الصالحية

دندن رئيساً وملك ديب متري نائبة له

القرية

حليحل رئيساً ونائبه أنطوان طنوس



المعمرية

جان كلود أبي طايع رئيساً وراغدة نائبة له





المية ومية

غسان واكيم رئيساً وغسان بو سابا نائباً له



الهلالية

ميشال إلياس رئيساً وبشير روكز نائباً له



برتي

جاك يعقوب رئيسا وداني الطحشة نائباً له





مغدوشة

المهندس رئيف يونان رئيساً وأنطوان الناشف نائباً له





درب السيم

إبراهيم رئيساً ويوسف العشي نائبا له

عبرا

عادل مشنتف رئيساً ونسيب نائباً له



العدوسية

عبد المسيح الطيار رئيسا وميلاد لبس نائباً له

عقتانيت

جوزيف شاهين رئيساً وجوزيف الخوري نائباً له



كفر شلال

جوزيف فارس رئيساً وإلهام واكيم نائبة له





كفريا

الياس خليل رئيساً وإبراهيم أبي زيد نائبا له



اللوبية

رئيساً ومحمد خليل نائباً له



البابلية

حسين حطيط رئيسا وعباس شاهين نائباً له





الخرايب

حسان الدر رئيساً وعلي عكوش نائبا له

ارزي

محمود جزيني رئيساً وعماد خشمان نائبا له

الصرفند

رئيساً وحسن يونس نائبا له





بنعفول

توفيق الرز رئيساً وسعد بدوي نائبا له



حارة صيدا

مصطفى رئيسا وأحمد فايز صالح نائبا له

عنقون

رئيساً وحسين محيدلي نائبا له

كفر بيت

محمود رئيسا وحسين منصور نائبا له





أما في البرامية، فقد فاز بعد الإقتراع الياس حبيب رئيساً للبلدية وسولا جورج الحوراني نائبة له.



وفي عين الدلب انتخب داني جبور رئيساً وزياد ناصيف نائبا له.



أما رؤساء البلديات ونوابهم الذين فازوا بإجماع الحاضرين لتعذر حضور أحد الأعضاء:



قناريت

انتخاب زين خليفة رئيسا وعلي محمد خليفة نائبا له



بقسطا

انتخاب إبراهيم مزهررئيسا وإلين حنون نائبة له



مجدليون

انتخاب صليبا رئيساً ونقولا متى نائباً له



الغسانية

انتخاب محمود فواز رئيساً وربيع بدير نائباً له



السكسكية

انتخاب محمد رئيساً ويوسف عامر نائباً له