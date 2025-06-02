Advertisement

لبنان

توقيف مُطلق نار في طرابلس

Lebanon 24
02-06-2025 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1369491-638844836302015157.jpg
Doc-P-1369491-638844836302015157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكّنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وفي أقل من 24 ساعة، من توقيف المدعو أ. ح، بسبب  إطلاقه النار في الهواء، من سلاح حربيّ، ليل أمس، في منطقة التل - طرابلس، نتيجة إشكال فردي مع أحد الأشخاص.
Advertisement

مواضيع ذات صلة
سماع أصوات إطلاق نار في مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس
lebanon 24
02/06/2025 19:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24
فجر اليوم... إطلاق نار على محلات في طرابلس
lebanon 24
02/06/2025 19:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار في طرابلس... والجيش يتدخل (صورة)
lebanon 24
02/06/2025 19:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس.. إطلاق نار في الهواء بسبب خلاف عائلي
lebanon 24
02/06/2025 19:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2025-06-02
12:00 | 2025-06-02
11:54 | 2025-06-02
11:50 | 2025-06-02
11:43 | 2025-06-02
11:39 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24