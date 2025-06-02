توقيف مُطلق نار في طرابلس

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تمكّنت دورية من في ، وفي أقل من 24 ساعة، من توقيف المدعو أ. ح، بسبب إطلاقه النار في الهواء، من سلاح حربيّ، ليل أمس، في منطقة التل - ، نتيجة إشكال فردي مع أحد الأشخاص.