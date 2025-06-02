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لبنان

قعقور وياسين طالبا بتطبيق القانون المتعلق بمحاربة الفساد

Lebanon 24
02-06-2025 | 11:07
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عقد النائبان حليمة قعقور وياسين ياسين مؤتمرا صحافيا، في مجلس النواب، بعد ظهر اليوم، استهلته قعقور بالقول: "قدمت مع بعض النواب سؤالا إلى الحكومة عن تطبيق القانون المتعلق بمحاربة الفساد في سياق المنحى الدولي الهادف إلى مكافحة الفساد في لبنان وإخضاع الجهات التي استفادت من الدعم للتدقيق المالي".
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وأشارت إلى أنه "كان يفترض تطبيق القانون بعد شهرين من صدوره"، وقالت: "مضت ثلاث سنوات، ولم يطبق".

أضافت: "لم توضع الآلية. ولذلك، نسأل عن تنفيذها".

ومن جهته، سأل ياسين: "لماذا لم ينفذ هذا القانون؟ ومن عرقله؟ هذا القانون سنضعه وفق مسار إصلاحي وهو أساسي، ويجب أن يطبق اليوم". (الوكالة الوطنية)
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