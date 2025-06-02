قعقور وياسين طالبا بتطبيق القانون المتعلق بمحاربة الفساد

Advertisement

عقد النائبان وياسين ياسين مؤتمرا صحافيا، في مجلس النواب، بعد ظهر اليوم، استهلته قعقور بالقول: "قدمت مع بعض النواب سؤالا إلى الحكومة عن تطبيق القانون المتعلق بمحاربة الفساد في سياق المنحى الدولي الهادف إلى مكافحة الفساد في وإخضاع الجهات التي استفادت من الدعم للتدقيق المالي".وأشارت إلى أنه "كان يفترض تطبيق القانون بعد شهرين من صدوره"، وقالت: "مضت ثلاث سنوات، ولم يطبق".أضافت: "لم توضع الآلية. ولذلك، نسأل عن تنفيذها".ومن جهته، سأل ياسين: "لماذا لم ينفذ هذا القانون؟ ومن عرقله؟ هذا القانون سنضعه وفق مسار إصلاحي وهو أساسي، ويجب أن يطبق اليوم". (الوكالة الوطنية)