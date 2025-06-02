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لبنان

تجمعا "الأطباء" و"الديمقراطي" هنأ شلالا بانتخابه نقيباً للأطباء... وهذا ما طالباه به

Lebanon 24
02-06-2025 | 11:07
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هنأ قطاعا الأطباء في "تجمع الأطباء" و "التجمع الوطني الديموقراطي"، البروفسور إلياس شلالا بانتخابه نقيباً للأطباء في بيروت و الأعضاء الجدد في مجلس النقابة و صندوقي التقاعد و و التأمين و الإعانة.
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ودعا التجمعان "القيادة النقابية الجديدة، إلى زيادة المعاش التقاعدي الشهري للطبيب، بشكل تصاعدي، يتناسب مع غلاء المعيشة، و السعر المتغير لليرة اللبنانية قياساً للدولار".

كما، جددا مطالبتهما، النقابة، ب"المشاركة في التحركات الشعبية ، لأن الأطباء مكون أساسي، في الحركة المطلبية، من أجل تخفيض أسعار المحروقات و السلع كافة و خاصة الغذائية".


وأكدا تصميمهما على "مواصلة النضال، في سبيل توحيد نقابتي الاطباء في بيروت و طرابلس، في نقابة واحدة موحدة، أسوة بنقابة الصيادلة".
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