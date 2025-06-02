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ودعا التجمعان "القيادة النقابية الجديدة، إلى زيادة المعاش التقاعدي الشهري للطبيب، بشكل تصاعدي، يتناسب مع غلاء المعيشة، و السعر المتغير لليرة قياساً للدولار".كما، جددا مطالبتهما، النقابة، ب"المشاركة في التحركات الشعبية ، لأن الأطباء مكون أساسي، في الحركة المطلبية، من أجل تخفيض أسعار المحروقات و السلع كافة و خاصة الغذائية".وأكدا تصميمهما على "مواصلة النضال، في سبيل توحيد نقابتي الاطباء في بيروت و ، في نقابة واحدة موحدة، أسوة بنقابة الصيادلة".