آخر خبر... هذا ما تقرر بشأن "ألعاب الميسر Online"!

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وناقشت اللجنة اقتراح قانون "تنظيم ألعاب الميسر Online " وأقرّت المواد 71 حتى 98 معدلّة والمتعلّقة بتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع ألعاب الميسر عبر الإنترنت، نظام منح التراخيص والأحكام المالية والضريبية، بالإضافة إلى نظام المتعلّق بمخالفة أحكام القانون.ويهدف قانون "تنظيم ألعاب الميسر Online " إلى ضبط قطاع الميسر عبر الإنترنت وتنظيمه ما يؤمّن الحماية للقصّر ولكل الفئات التي من الممكن ان تقع ضحية في عالم الميسر الافتراضي.كما يكافح القانون عمليات تبييض الأموال والسوق السوداء ومختلف الممارسات غير الأخلاقية، كما يؤمّن موارد مالية للدولة إذ انه من المتوقع أن يُدخل عشرات الملايين إلى خزينة الدولة بشكل سنوي.