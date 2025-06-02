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لبنان
هكذا علّق نائب "الحزب" على "ودّ " رئيس الحكومة
Lebanon 24
02-06-2025
|
11:26
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قال رئيس
كتلة الوفاء
للمقاومة
النائب محمد رعد
"للمنار" تعليقاً على تصريح رئيس الحكومة
نواف سلام
من
عين التينة
: "شكرا لودّ دولة رئيس الحكومة، وسنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا فيما نراه مصلحةً لشعبنا وبلدنا".
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وكان قد زار رئيس الحكومة
نواف
سلام اليوم
رئيس مجلس النواب نبيه بري
، حيث ردّ سلام، على
النائب محمد
رعد، قائلاً: "تارك محل للودّ مع النائب
محمد رعد
وأهلاً وسهلاً فيه وبالحزب وقت اللي بيريدوا وأبوابي مفتوحة
في المنزل
أو في السرايا".
وكان رعد ردّ في وقت سابق على تصريح سلام عن انتهاء عصر تصدير
الثورة
الإيرانية
، بالقول: "لا أريد التعليق على هذا التصريح حفاظاً على ما تبقى من ود".
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