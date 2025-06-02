هكذا علّق نائب "الحزب" على "ودّ " رئيس الحكومة

قال رئيس للمقاومة "للمنار" تعليقاً على تصريح رئيس الحكومة من : "شكرا لودّ دولة رئيس الحكومة، وسنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا فيما نراه مصلحةً لشعبنا وبلدنا".

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وكان قد زار رئيس الحكومة سلام اليوم ، حيث ردّ سلام، على رعد، قائلاً: "تارك محل للودّ مع النائب وأهلاً وسهلاً فيه وبالحزب وقت اللي بيريدوا وأبوابي مفتوحة أو في السرايا".





وكان رعد ردّ في وقت سابق على تصريح سلام عن انتهاء عصر تصدير ، بالقول: "لا أريد التعليق على هذا التصريح حفاظاً على ما تبقى من ود".