Advertisement

لبنان

هكذا علّق نائب "الحزب" على "ودّ " رئيس الحكومة

Lebanon 24
02-06-2025 | 11:26
A-
A+
Doc-P-1369511-638844858071436022.png
Doc-P-1369511-638844858071436022.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "للمنار" تعليقاً على تصريح رئيس الحكومة نواف سلام من عين التينة: "شكرا لودّ دولة رئيس الحكومة، وسنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا فيما نراه مصلحةً لشعبنا وبلدنا".
Advertisement
 
وكان قد زار رئيس الحكومة نواف سلام اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث ردّ سلام، على النائب محمد رعد، قائلاً: "تارك محل للودّ مع النائب محمد رعد وأهلاً وسهلاً فيه وبالحزب وقت اللي بيريدوا وأبوابي مفتوحة في المنزل أو في السرايا".
 

وكان رعد ردّ في وقت سابق على تصريح سلام عن انتهاء عصر تصدير الثورة الإيرانية، بالقول: "لا أريد التعليق على هذا التصريح حفاظاً على ما تبقى من ود".
مواضيع ذات صلة
"ما تبقّى من ودّ".. هل تنفجر العلاقة بين "حزب الله" ورئيس الحكومة؟!
lebanon 24
03/06/2025 00:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بـ"مثل شعبي".. هكذا ردّ النائب قبلان على مطالبة أورتاغوس نزع "سلاح الحزب"
lebanon 24
03/06/2025 00:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بين "حزب الله" ورئيس الجمهورية.. "ودّ" لا يحجب "الاختلاف"؟!
lebanon 24
03/06/2025 00:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. مشادة كلامية بين مراسلة الجديد ونائب "الحزب": "ما تعمل موقف على ظهري"
lebanon 24
03/06/2025 00:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:41 | 2025-06-02
16:12 | 2025-06-02
15:55 | 2025-06-02
15:30 | 2025-06-02
15:30 | 2025-06-02
15:07 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24