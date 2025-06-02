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لبنان

بالصور: مشهد غريب في طرابلس.. البحر تحوّل إلى اللون الأحمر

Lebanon 24
02-06-2025 | 11:54
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تفاجأ المواطنون اليوم بمشهد غريب على احدى الشواطئ في مدينة طرابلس، إذ لاحظوا تحوّل لون البحر إلى الأحمر، في ظاهرة بدت وكأنها اختلاط مياه البحر بالدم أو بمادة غريبة، حسب مندوبة "لبنان24".
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وقد انتشرت الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من الناشطين عن قلقهم وتساؤلهم عن السبب الكامن وراء هذا اللون غير المعتاد. 

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