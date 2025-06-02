بالصور: مشهد غريب في طرابلس.. البحر تحوّل إلى اللون الأحمر

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تفاجأ المواطنون اليوم بمشهد غريب على احدى الشواطئ في مدينة ، إذ لاحظوا تحوّل لون البحر إلى الأحمر، في ظاهرة بدت وكأنها اختلاط مياه البحر أو بمادة غريبة، حسب مندوبة " ".وقد انتشرت الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من الناشطين عن قلقهم وتساؤلهم عن السبب الكامن وراء هذا اللون غير المعتاد.