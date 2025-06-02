بالأسماء والأرقام... إليكم نتائج انتخاب رؤساء بلديات ونواب قضاء النبطية

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كما انتخب كرم عليق رئيسا لبلدية الشقيف بالتزكية وحسين سعيد نائبا له، حسين حنينو رئيسا لبلدية عين قانا بالتزكية وحسن حسين ملاح نائبا له، حسن زريق رئيسا لبلدية سيناي بالتزكية وأحمد قبيسي نائبا له، محمد فقيه رئيسا لبلدية كفرتبنيت بالتزكية وعلي ياسين نائبا له، جيمي الحايك رئيسا لبلدية صربا بالتزكية وميراي الحلو نائبة له، وسام حسن فقيه رئيسا لبلدية كفرفيلا بالتزكية وأحمد محمد قاسم نائبا له، رئيسا لبلدية النميرية بالتزكية وعلي زبيب نائبا له، محمد محيدلي رئيسا لبلدية جرجوع بالتزكية ونقولا سمعان نائبا له، محمد منصور رئيسا لبلدية القصيبة بالتزكية وسليم سليمان نائبا له، محسن رئيسا لبلدية بالتزكية ونداء خليل منصور نائبة له، ويحيى محمد جوني رئيسا لبلدية رومين بالتزكية وأيمن مصطفى غملوش نائبا له.كما انتخب رئيس لبلدية زوطر الغربية، وتعادل في الاقتراع عبد ياغي والعبد عزالدين بالأصوات 6/6 اصوات، و فاز الاكبر سنا العبد رئيسا، وعباس مصطفى نائبا له.وفي فترة قبل الظهر، تم انتخاب محمد طفيلي رئيسا لبلدية دير الزهراني وحسن كامل نائبا له. وإثر عملية الانتخاب، قدم 6 من اعضاء البلدية المؤلفة من 15 استقالاتهم الى المحافظ الترك، وهي الاستقالات الاولى لاعضاء بعد اقل من اسبوعين على اتمام والاختيارية، واتت اثر خلافات واحتجاجا على انتخاب طفيلي رئيسا للبلدية، وقادها الرئيس السابق للبلدية حسن زواوي ومعه 4 من الاعضاء المحسوبين على حركة "أمل"، وانضم متعاطفا معهم الناشط على عبدالله عقيل.كما تم انتخاب المحامي جابر رئيسا لبلدية ميفدون وصفا صفا نائبا له، موسى محمد عواضة رئيسا لبلدية زفتا وعلي كايد فقيه نائبا له، عباس محمد حلال رئيسا لبلدية حبوش وحسين محمد طرابلسي نائبا له، قاسم حنينو رئيسا لبلدية عين قانا وحسن ملاح نائبا له".