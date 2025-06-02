Advertisement

لبنان

الجيش يوسّع انتشاره جنوباً

Lebanon 24
02-06-2025 | 22:11
A-
A+
Doc-P-1369666-638845255582675631.jpg
Doc-P-1369666-638845255582675631.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وسّع الجيش عملياته عند الحدود الجنوبية بشكل متسارع في الأيام الماضية. ومن العديسة إلى مركبا وصولاً إلى عيتا الشعب، اقترب الجيش أكثر من المناطق التي احتلتها أو عزلتها إسرائيل بعد تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في 18 شباط الماضي.
Advertisement
وكتبت" الاخبار": أبرز العمليات، استعادته أمس موقع رويسات الحدب المتاخم للجدار الفاصل في أطراف عيتا الشعب، حيث أنزل جنود الجيش علم لواء «غولاني» الذي رفعته قوات الاحتلال فوق دشمة الموقع ورفعوا العلم اللبناني مكانه، وأزالوا السواتر الترابية والأسلاك الشائكة والألغام التي زرعها العدو في الطريق إلى الحدب.
يُذكر أن رويسات الحدب كان من ضمن المواقع المشمولة بخطة إعادة انتشار الجيش عقب وقف إطلاق النار. وبعدما استحصل على موافقة من لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق، توجّهت دورية مؤلّلة في 18 شباط الماضي، بمؤازرة اليونيفل، نحو الموقع لإعادة التمركز، لكنها تعرّضت لإطلاق نار من المواقع الإسرائيلية المقابلة، قبل أن تتبلّغ قيادة الجيش من اللجنة بأن إسرائيل ترفض عودته إلى الحدب.
وبالتزامن مع استعادة الحدب، أزال الجيش السواتر الترابية في خلة وردة بعدما عزّز انتشاره في أرجاء عيتا الشعب إثر تسلّل دورية إسرائيلية باتجاه حي أبو طويل قبالة خلة وردة. كما فتح طرقات أقفلها العدو في الأراضي اللبنانية المحرّرة في تلة المحافر في العديسة وفي تلة العباد بين مركبا وحولا.
مصدر مطّلع ربط تكثيف الجيش لعملياته بمؤازرة لجنة الإشراف واليونيفل بـ«مرونة أميركية وأوروبية تجاه الملف الجنوبي، فرضها ثبات الموقف الرسمي للمستوى السياسي وقيادة الجيش برفض تطبيق الإملاءات الغربية بالتطبيع ونزع سلاح المقاومة ضمن مهلة زمنية قصيرة»،
التحركات العملانية جنوباً، تعكس تمايزاً بين التوجه الإسرائيلي من جهة والتوجه الأميركي من جهة أخرى، وتوجه الدول المساهمة في قوات اليونيفل من جهة ثالثة. لكنّ التمايز الأميركي والغربي التقى على ضرورة دعم الجيش وتسهيل مهمة انتشاره التي تعرقلها إسرائيل وحدها، كما صرّحت مراراً المرجعيات السياسية الرسمية. إلا أنه قد ينعكس خلافاً على شكل التجديد لمهمة اليونيفل في ظل ضغط الولايات المتحدة لتقليص دورها لمصلحة لجنة الإشراف.
مواضيع ذات صلة
الرئيس سلام: لبنان يلتزم ببنود القرار ١٧٠١ كاملاً وباتفاق الترتيبات الأمنية والجيش يواصل عمله ويوسع انتشاره في الجنوب كما في سائر الأراضي اللبنانية لبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها وحدها
lebanon 24
03/06/2025 08:02:21 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل: قواتنا تواصل العمل دعما للجيش خلال إعادة انتشاره في جنوب البلاد
lebanon 24
03/06/2025 08:02:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع: سيطرة الجيش الإسرائيلي على بعض المواقع يعوق انتشار الجيش في جنوب الليطاني
lebanon 24
03/06/2025 08:02:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو زيد زار قائد الجيش مقدرا تأمينه أمن الانتخابات والانتشار جنوباً
lebanon 24
03/06/2025 08:02:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:52 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:41 | 2025-06-03
00:37 | 2025-06-03
22:59 | 2025-06-02
22:58 | 2025-06-02
22:55 | 2025-06-02
22:52 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24