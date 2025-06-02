الجيش يوسّع انتشاره جنوباً

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وسّع الجيش عملياته عند الحدود الجنوبية بشكل متسارع في الأيام الماضية. ومن إلى مركبا وصولاً إلى ، اقترب الجيش أكثر من المناطق التي احتلتها أو عزلتها بعد تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في 18 شباط الماضي.وكتبت" الاخبار": أبرز العمليات، استعادته أمس موقع رويسات الحدب المتاخم للجدار الفاصل في أطراف عيتا الشعب، حيث أنزل جنود الجيش علم لواء «غولاني» الذي رفعته قوات فوق دشمة الموقع ورفعوا اللبناني مكانه، وأزالوا السواتر الترابية والأسلاك الشائكة والألغام التي زرعها العدو في الطريق إلى الحدب.يُذكر أن رويسات الحدب كان من ضمن المواقع المشمولة بخطة إعادة انتشار الجيش عقب وقف إطلاق النار. وبعدما استحصل على موافقة من على تطبيق الاتفاق، توجّهت دورية مؤلّلة في 18 شباط الماضي، بمؤازرة اليونيفل، نحو الموقع لإعادة التمركز، لكنها تعرّضت لإطلاق نار من المواقع المقابلة، قبل أن تتبلّغ من اللجنة بأن إسرائيل ترفض عودته إلى الحدب.وبالتزامن مع استعادة الحدب، أزال الجيش السواتر الترابية في خلة وردة بعدما عزّز انتشاره في أرجاء عيتا الشعب إثر تسلّل دورية إسرائيلية باتجاه حي أبو طويل قبالة خلة وردة. كما فتح طرقات أقفلها العدو في الأراضي المحرّرة في تلة المحافر في العديسة وفي تلة العباد بين مركبا وحولا.مصدر مطّلع ربط تكثيف الجيش لعملياته بمؤازرة لجنة الإشراف واليونيفل بـ«مرونة أميركية وأوروبية تجاه الملف الجنوبي، فرضها ثبات الموقف الرسمي للمستوى السياسي وقيادة الجيش برفض تطبيق الإملاءات الغربية بالتطبيع ونزع سلاح ضمن مهلة زمنية قصيرة»،التحركات العملانية جنوباً، تعكس تمايزاً بين التوجه من جهة والتوجه الأميركي من جهة أخرى، وتوجه الدول المساهمة في قوات اليونيفل من جهة ثالثة. لكنّ التمايز الأميركي والغربي التقى على ضرورة دعم الجيش وتسهيل مهمة انتشاره التي تعرقلها إسرائيل وحدها، كما صرّحت مراراً المرجعيات السياسية الرسمية. إلا أنه قد ينعكس خلافاً على شكل التجديد لمهمة اليونيفل في ظل ضغط لتقليص دورها لمصلحة لجنة الإشراف.