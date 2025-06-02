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لبنان

عون إلى عمّان بعد الأضحى

Lebanon 24
02-06-2025 | 22:22
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قالت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان رئيس الجمهورية جوزاف عون سيواصل جولاته العربية بزيارة مرتقبة بين 11 و12 من الشهر الحالي الى الاردن للقاء الملك عبد الله الثاني، في اطار مسعاه لفتح الابواب اكثر مع الدول العربية، بعد زياراته الى مصر والسعودية والكويت والامارات والعراق، لشكر الدول العربية على دعمها للبنان وشرح ما تحقق من خطوات لإعادة بناء المؤسسات الرسمية وتحقيق الاصلاحات وفتح المجالات اللبنانية امام الاستثمارات العربية، عدا عن شرح واقع الجنوب في ظل الاحتلال الاسرائيلي واستمرر الاعتداءات وطلب الدعم الدبلوماسي والسياسي العربي لغنهاء الاحتلال.
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