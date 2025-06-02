عون إلى عمّان بعد الأضحى

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قالت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان رئيس الجمهورية سيواصل جولاته العربية بزيارة مرتقبة بين 11 و12 من الشهر الحالي الى الاردن للقاء الملك ، في اطار مسعاه لفتح الابواب اكثر مع ، بعد زياراته الى مصر والسعودية والكويت والامارات والعراق، لشكر الدول العربية على دعمها للبنان وشرح ما تحقق من خطوات لإعادة بناء المؤسسات الرسمية وتحقيق الاصلاحات وفتح المجالات امام الاستثمارات العربية، عدا عن شرح واقع الجنوب في ظل الاسرائيلي واستمرر الاعتداءات وطلب الدعم الدبلوماسي والسياسي العربي لغنهاء الاحتلال.