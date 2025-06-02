

Advertisement - محصلة الانتخابات في المناطق : لا "القوات" ربحت ولا " " تراجع، كما اثبتت تراجع "التغييريين" والمجتمع المدني .

- لم تكرس هذه الانتخابات اي قوة كقوة وحيدة على الساحة المسيحية. وتبين ان "القوات" و " " والعائلات، كلهم شركاء حسب توزيع الاصوات على الساحة المسيحية.

- اظهرت الانتخابات ان تحالف " الحر" وحزب الله، يمكن ان يستعمل عند "الضرورة السياسية والانتخابية ".

- رغم استخدام "القوات" سلاح التخويف الطائفي ضد الثنائي الشيعي، الا انها خاضت انتخابات على لائحة واحدة معه، والتصويت الشيعي في بيروت حمى التمثيل المسيحي.

- انتخابات جزين مهدت لتحالف انتخابي نيابي في 2026 بين الثنائي الشيعي و "التيار الوطني الحر" والنائب السابق عازار .



- احسنت "القوات" الاداء على مستوى التحالفات مع مرجعيات وازنة وعائلات تاريخية سياسية وغير سياسية في جونية مثلًا، كنعمت افرام وفريد الخازن ومنصور البون، وربحت "القوات" بفعل هذه التحالفات اكبر 3 مدن مسيحية هي جونية وجبيل والجديدة .

- على مقلب "التيار الوطني الحر"، فانه ضرب "القوات" في عقر دارها في أكثر من منطقة مسيحية، حيث ربحت لائحته المجلس البلدي في العقيبة ضد لائحة النائب شوقي دكاش.

- في دير القمر فازت لائحة التيار ضد لائحة النائب عدوان.

- في جونية، اتت ارقام "التيار الوطني الحر" كبيرة، مقارنة بتكتل خماسي ضم "القوات" و "الكتائب" والنائبين فريد هيكل الخازن ومنصور البون، حيث حصل التحالف الخماسي على 5372 صوتا ، في مقابل لائحة جوان حبيش والتيار التي حصلت على 2821 صوتا.

- في المنصورية أطاح "التيار" أقدم رئيس بلدية مدعوم من "القوات"، وهو فؤاد جورج الحاج، ودخل المجلس البلدي بعد غياب دام 27 عاما عنه.

- في جبيل الجو في البلدية "قواتي" منذ العام 2010، اما "التيار" ففاز على مستوى المخاتير في جبل ، فحصل على 103 مخاتير من اصل 639 مختارا.

- ربح التيار في الكحالة والحدت .

- في حقق التيار انتصارا كاسحا في بلدية زغرتا، بنتيجة 21 صفر على لائحة ميشال معوض. اما "القوات" فربحت في عدد من البلديات.

- في زحلة، بلغ الفارق 4 آلاف صوت بين لائحة "القوات" ولائحة سكاف - زغيب. بينما لم يشارك الشيعة في الانتخابات، بسبب غياب الود مع اسعد زغيب. وفي زحلة هناك قوة تجييرية "للقوات" تبلغ 3 آلاف صوت، حيث عملت "القوات" على تخويف الشارع المسيحي من وسلاحه والشيعة، تحت شعار "ع زحلة ما بيفوتو"، فصوّت الناس طائفيا . كما ساهم التحالف بين "القوات" والتيار، في منح لائحة "القوات" الفي صوت. ودعم التيار لائحة "القوات" في زحلة، مقابل دعم "القواتيين" للنائب سليم عون في انتخابات العام 2026 .

- في معركة جزين بلغت نسبة المشاركة 45 في المئة. وحاولت كل القوى في جزين المشاركة في لائحة واحدة، بينما تعاطت "القوات" مع جزين من موقع "المستغني"، من منطلق تجربة زحلة، واستخدمت لغة التخويف الطائفي من الشيعية وسلاح حزب الله على غرار معركة زحلة، رغم عدم وجود اي ناخب في مدينة جزين.

- نتائج انتخابات جزين: بلغ الفارق بين لائحة التيار والنائب السابق ابراهيم عازار و "القوات" 805 اصوات . نشرت "الديار" مضمون قراءة معمقة وخاصة في انتخابات ايار 2025 البلدية والاختيارية، قامت بها جهة موثوق بها ومرموقة في " الشيعي". وتصل الدراسة الى خلاصات مهمةع ابرزها:- محصلة الانتخابات في المناطق : لا "القوات" ربحت ولا " " تراجع، كما اثبتت تراجع "التغييريين" والمجتمع المدني .- لم تكرس هذه الانتخابات اي قوة كقوة وحيدة على الساحة المسيحية. وتبين ان "القوات" و " " والعائلات، كلهم شركاء حسب توزيع الاصوات على الساحة المسيحية.- اظهرت الانتخابات ان تحالف " الحر" وحزب الله، يمكن ان يستعمل عند "الضرورة السياسية والانتخابية ".- رغم استخدام "القوات" سلاح التخويف الطائفي ضد الثنائي الشيعي، الا انها خاضت انتخابات على لائحة واحدة معه، والتصويت الشيعي في بيروت حمى التمثيل المسيحي.- انتخابات جزين مهدت لتحالف انتخابي نيابي في 2026 بين الثنائي الشيعي و "التيار الوطني الحر" والنائب السابق عازار .- احسنت "القوات" الاداء على مستوى التحالفات مع مرجعيات وازنة وعائلات تاريخية سياسية وغير سياسية في جونية مثلًا، كنعمت افرام وفريد الخازن ومنصور البون، وربحت "القوات" بفعل هذه التحالفات اكبر 3 مدن مسيحية هي جونية وجبيل والجديدة .- على مقلب "التيار الوطني الحر"، فانه ضرب "القوات" في عقر دارها في أكثر من منطقة مسيحية، حيث ربحت لائحته المجلس البلدي في العقيبة ضد لائحة النائب شوقي دكاش.- في دير القمر فازت لائحة التيار ضد لائحة النائب عدوان.- في جونية، اتت ارقام "التيار الوطني الحر" كبيرة، مقارنة بتكتل خماسي ضم "القوات" و "الكتائب" والنائبين فريد هيكل الخازن ومنصور البون، حيث حصل التحالف الخماسي على 5372 صوتا ، في مقابل لائحة جوان حبيش والتيار التي حصلت على 2821 صوتا.- في المنصورية أطاح "التيار" أقدم رئيس بلدية مدعوم من "القوات"، وهو فؤاد جورج الحاج، ودخل المجلس البلدي بعد غياب دام 27 عاما عنه.- في جبيل الجو في البلدية "قواتي" منذ العام 2010، اما "التيار" ففاز على مستوى المخاتير في جبل ، فحصل على 103 مخاتير من اصل 639 مختارا.- ربح التيار في الكحالة والحدت .- في حقق التيار انتصارا كاسحا في بلدية زغرتا، بنتيجة 21 صفر على لائحة ميشال معوض. اما "القوات" فربحت في عدد من البلديات.- في زحلة، بلغ الفارق 4 آلاف صوت بين لائحة "القوات" ولائحة سكاف - زغيب. بينما لم يشارك الشيعة في الانتخابات، بسبب غياب الود مع اسعد زغيب. وفي زحلة هناك قوة تجييرية "للقوات" تبلغ 3 آلاف صوت، حيث عملت "القوات" على تخويف الشارع المسيحي من وسلاحه والشيعة، تحت شعار "ع زحلة ما بيفوتو"، فصوّت الناس طائفيا . كما ساهم التحالف بين "القوات" والتيار، في منح لائحة "القوات" الفي صوت. ودعم التيار لائحة "القوات" في زحلة، مقابل دعم "القواتيين" للنائب سليم عون في انتخابات العام 2026 .- في معركة جزين بلغت نسبة المشاركة 45 في المئة. وحاولت كل القوى في جزين المشاركة في لائحة واحدة، بينما تعاطت "القوات" مع جزين من موقع "المستغني"، من منطلق تجربة زحلة، واستخدمت لغة التخويف الطائفي من الشيعية وسلاح حزب الله على غرار معركة زحلة، رغم عدم وجود اي ناخب في مدينة جزين.- نتائج انتخابات جزين: بلغ الفارق بين لائحة التيار والنائب السابق ابراهيم عازار و "القوات" 805 اصوات .

وكتب اسكندر خشاشو في "النهار":في قراءة سريعة لنتائج الانتخابات، يتضح أنها شهدت نسب مشاركة متفاوتة بين المناطق، مع تسجيل تراجع مقارنة بانتخابات

عام 2016. ففي المدن الكبرى مثل بيروت وطرابلس وصيدا، سجلت نسب مشاركة منخفضة نسبياً، وهذا يعكس حالة الإحباط الشعبي من الأداء السياسي العام. أما في المناطق الريفية والأكثر تحفظاً، فكانت المشاركة أعلىنسبياً، حيث تبرز أهمية النفوذ التقليدي والأحزاب الطائفية في تحريك قواعدها. وفي شكل عام بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2016 بين 40 و55 في المئة، بينما هي في الانتخابات الحالية نحو 40 في المئة.

أما من الناحية السياسية، فكانت السمة الأبرز هي حفاظ الأحزاب التقليدية على نفوذها في معظم البلديات، بما يعكس استمرار التمركز الطائفي والسياسي إذ تظل الانتخابات البلدية جزءاً من منظومة النفوذ الحزبي الطائفي. وقد سجل تراجع التيارات المستقلة والكتل المدنية ولم تستطع تحقيق اختراقات كبيرة، ولم يقتصر تراجعها على بيروت فقط إنما غابت تماماً في بعض المحافظات كجبل لبنان، لكن هذه التيارات سجلت اختراقات في وطرابلس.

تمكنت العائلات السياسية من الحفاظ على نفوذها في جبل لبنان وسجلت انتصارات، كما جرى مع آل المر الذين أثبتوا أنهم قوة لا يمكن تجاوزها في المتن، ومثلهم آل الخازن وأفرام في كسروان والبعريني في عكار، وكرامي وكبارة في ، ومعوض ولو بعدد أقل في زغرتا، لكنها فشلت وخسرت في زحلة حيث خرج آل سكاف وآل فتوش وآل معلوف خالي الوفاض من المعركة.

لا يمكن الحديث عن خلاصة للانتخابات من دون تسجيل تقدم واضح لـ" " على مستوى المناطق وتسجيلها حضوراً كبيراً في غالبية المحافظات، إنما هذا التقدم لا يلغي وجود شركاء في الشارع المسيحي، حيث استعاد "التيار الوطني الحر" جزءاً من حضوره.

على المقلب الآخر، حافظ الثنائي الشيعي على هيمنته على القرى الشيعية في شكل عام، ولم تنجح القوى له من تسجيل أي خرق ولو صغيراً.

ولا يمكن إغفال الحضور البارز لـ" " على الرغم من ابتعاده العلني عن الانتخابات، وقد سجل شارعه نقاطاً أساسية في المدن الكبرى كطرابلس وبيروت وصيدا، وأثبت أنه لا يزال القوة الأبرز ضمن الطائفة السنية، ولم ينجح أحد في الحلول مكانه.

في الخلاصة، لم تشهد الانتخابات البلدية والاختيارية تحولات جذرية في المشهد السياسي اللبناني، بل عكست الانقسامات الطائفية والسياسية الراسخة، بما يشير إلى أن التغيير الوطني العميق يحتاج إلى آليات جديدة وخارجة عن دائرة الصراعات التقليدية