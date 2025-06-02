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كتبت مراد في" الديار": لا يزال السجال الحاد الذي انطلق الاسبوع الماضي بين النائب عن " " والنائب عن "القوات" ، على خلفية في يتفاعل.وتهدد السجالات التي عادت بين الطرفين بانهيار هذه العلاقة مجددا كما حصل عام 2016، حين قررت معراب التصويت للعماد رئيسا للجمهورية ورفض الصيفي ذلك، ما ادى لمشادة وكباش بينهما استمر طوال 6 سنوات.لكن مصادر "القوات" تؤكد ان التحالف مع "الكتائب" هو "تحالف استراتيجي"، لافتة الى ان "الدور الذي ادته وضمنا الحزبين، كان عاملا اساسيا في الوصول الى المرحلة التي وصلنا اليها". وتوضح المصادر ان "القوات" و"الكتائب" يتقاسمان نفس الرؤية والاهداف والتطلعات، ومن وقت لآخر قد تحصل بعض التباينات وهذا أمر طبيعي، ويتم لجمها ووضعها ضمن اطارها"، مشيرة الى انه "خلال الانتخابات البلدية كانت التحالف بين الحزبين، والاستثناء كان بعدم التحالف ببعض المناطق... اما السجال بين النائبين وعقيص سجال بين رفاق وانتهى، وهو بطبيعة الحال لا يؤثر على التحالف الذي يجمعنا... وقد تحصل تباينات اخرى في المرحلة المقبلة، ولكن المشهد الكبير هو مشهد تحالف ثابت بين الحزبين".وليس واضحا اذا كان "القواتيون" و"الكتائبيون" سيجدون مصلحة بخوض الانتخابات النيابية المقبلة على لوائح موحدة، ام انهم سيلجأون للانخراط في لوائح متواجهة. اذ يعتبر الباحث في "الدولية للمعلومات" ان "خوض "القوات" و"الكتائب" الانتخابات النيابية على لوائح موحدة يحتاج الى دراسة دقيقة بالارقام، فربما تكون المصلحة في بعض الدوائر ان يكون كل منهما في لائحة في مواجهة اخرى، وفي دوائر ثانية تكون المصلحة بالتواجد على لائحة واحدة... ذلك يتقرر حسب اعداد الناخبين والتحالفات الاخرى".ويرى لـ"الديار" ان "الانتخابات البلدية الاخيرة اثبتت ان " " هي الحزب الاكبر مسيحيا، لكنها تحتاج الى تحالفات مع احزاب اخرى لها حيثية ووجود كما حزب "الكتائب" في المتن ومناطق في ، باعتبار اننا نتحدث في الانتخابات البلدية عن نظام اكثري بخلاف النظام النسبي، الذي تجري على أساسه الانتخابات النيابية".