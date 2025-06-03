تحذير من الأمن العام للسوريين في لبنان.. هذا ما جاء فيه

حذّرت عبر حسابها على منصة "إكس"، "الرعايا السوريين المقيمين في من مخاطر الاستحصال على أي مستند ثبوتي سوري بواسطة المكاتب التي تنشر لها إعلانات على وذلك لتفادي الوقوع ضحية أعمال تزوير".

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