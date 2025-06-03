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لبنان

تحذير من الأمن العام للسوريين في لبنان.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
03-06-2025 | 01:45
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حذّرت المديرية العامة للأمن العام عبر حسابها على منصة "إكس"، "الرعايا السوريين المقيمين في لبنان من مخاطر الاستحصال على أي مستند ثبوتي سوري بواسطة المكاتب التي تنشر لها إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لتفادي الوقوع ضحية أعمال تزوير".
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