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لبنان

الصدي بحث في أبوظبي الاستثمار في قطاع الطاقة في لبنان

Lebanon 24
03-06-2025 | 03:06
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زار وزير الطاقة والمياه جو الصدي أبوظبي، حيث عقد اجتماع عمل مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان أحمد الجابر الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها.
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حضر الاجتماع مدراء شركات الطاقة في الإمارات وسفير لبنان لدى الامارات فؤاد شهاب دندن، حيث عرض الصدي "لوضع الطاقة في لبنان الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها". كما تناول "سبل الاستثمار في القطاع".

وطمأن "المشاركين الذين سألوا عن سبل إنتظام العمل في القطاع والشفافية والحوكمة الرشيدة، بأن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ستبصر النور خلال أسابيع".

وقد أعرب الحاضرون عن "إستعدادهم للمساهمة بالحلول البعيدة الأمد وبانتظار إكتمالها جهوزيتهم لدعم حلول موقتة".
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