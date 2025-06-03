الصدي بحث في أبوظبي الاستثمار في قطاع الطاقة في لبنان

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زار والمياه ، حيث عقد اجتماع عمل مع والتكنولوجيا المتقدمة في الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة لطاقة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها.حضر الاجتماع مدراء شركات الطاقة في وسفير لدى ، حيث عرض الصدي "لوضع الطاقة في لبنان الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها". كما تناول "سبل الاستثمار في القطاع".وطمأن "المشاركين الذين سألوا عن سبل إنتظام العمل في القطاع والشفافية والحوكمة الرشيدة، بأن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ستبصر النور خلال أسابيع".وقد أعرب الحاضرون عن "إستعدادهم للمساهمة بالحلول البعيدة الأمد وبانتظار إكتمالها جهوزيتهم لدعم حلول موقتة".