عطالله يواصل جولته في سيدني ويزور قنصلية لبنان

Advertisement

زار عضو تكتل " القوي" النائب العامة في سيدني، حيث التقى القنصل اللبناني العام . وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من المتعلقة بأوضاع ، والوضع العام داخل القنصلية، بالإضافة إلى ملف التعيينات الدبلوماسية. وأكد الطرفان على أهمية تعزيز دور القنصلية في خدمة أبناء الجالية وتوثيق الروابط بين لبنان المقيم والمنتشر.رافق النائب في زيارته كلّ من منسق هيئة سيدني في " الحرّ" وسمير . وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات يقوم بها النائب عطالله مع أبناء الجالية والفاعليات الرسمية في .