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لبنان

عطالله يواصل جولته في سيدني ويزور قنصلية لبنان

Lebanon 24
03-06-2025 | 03:11
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زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله قنصلية لبنان العامة في سيدني، حيث التقى القنصل اللبناني العام  شربل معكرون. وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بأوضاع الجالية اللبنانية، والوضع العام داخل القنصلية، بالإضافة إلى ملف التعيينات الدبلوماسية. وأكد الطرفان على أهمية تعزيز دور القنصلية في خدمة أبناء الجالية وتوثيق الروابط بين لبنان المقيم والمنتشر.
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رافق النائب عطالله في زيارته كلّ من منسق هيئة سيدني في "التيار الوطني الحرّ" شربل ديب وسمير القزي. وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات يقوم بها النائب عطالله مع أبناء الجالية اللبنانية والفاعليات الرسمية في أستراليا.
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