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لبنان

هل سترفع ضرائب المحروقات أسعار السلع؟

Lebanon 24
03-06-2025 | 03:17
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أكد رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت، نبيل فهد، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، تفهّمه للنقمة الشعبية حيال فرض ضرائب جديدة على المحروقات، لكنه طمأن إلى أن هذه الضرائب، من الناحية الاقتصادية والعملية، لن تؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع، إذ تبقى ضمن هامش التكاليف المقبول الذي تتحمله المؤسسات والمحلات التجارية.
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واعتبر فهد أن تراجع أسعار النفط يخفف من وقع هذه الضرائب، بحيث لا تؤدي إلى ركود أو تأثير اقتصادي سلبي، مشيراً إلى أن الأفضل كان اعتماد حد أقصى لسعر النفط، بحيث تتوقف الضريبة عند بلوغه، ما يضمن دخول الإيرادات إلى خزينة الدولة من دون التسبب بتضخم أو ارتفاع في الأسعار.
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