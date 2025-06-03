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لبنان
الرئيس عون في مؤتمر "الحكومة الذكية": لِنَبْني معًا الجمهورية الرّقمية
Lebanon 24
03-06-2025
|
03:41
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قال رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
"جئت لأطلب اليوم لتصبح الرقمنة في
لبنان
بعد نظر ولخير كل البشر".
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وفي كلمة له في مؤتمر "الحكومة الذكية: خبرات اغترابية من أجل لبنان" الذي نظمه "مجلس التنفيذيين اللبنانيين"، في
فندق فينيسيا
، أضاف: "لقد اتخذنا قرارنا ولم يعد مقبولا أن نظل خارج العصر".
وأشار إلى أن "الحكومةُ الذكية مؤجلة دوماً حتى تظلَّ معاملاتُ المواطن خاضعةً لمزاجيةِ بعضِ الفاسدين والتحوُّلُ الرقمي متعثّرٌ ومُعرقَل حتى تظلَّ بعضُ الإداراتِ معطَّلة".
وجاء في نص الكلمة:
"شهيرٌ قولُ كبيرٍ من كبارنا، عنيتُ به الراحلَ
سليم الحص
،بأنَّ الرقمَ في لبنان وجهةُ نظر . حضراتُ الخبراءِ من شتى الاختصاصات، أيها المهتمون والمعنيون والمسؤولون ، لقد جئتُ إليكم اليوم، لأطلبَ منكم أمراً واحداً: أن نعملَ معاً وفوراً، ليَبْطُلَ الرقمُ عندنا وجهةَ نظر ولتصبحَ الرَقْمَنةُ في لبنان، بُعْدَ نَظر ولخيرِ كلِ البشر. أصلاً، عنوانُ مؤتمرِكم، يحملُ كلَ الإشكالية، وكلَ الحلول، فهي مبادرةٌ من خبراءِ الاغتراب، لبناءِ الحكومة الذكية في لبنان ، علماً أننا لدينا مبادرات ولدينا خبراء ولدينا حكوماتٌ على مدى عقود ولدينا ذكاءٌ يشهدُ العالمُ كلُه له .كلُ ما ينقصُنا هو قرار .وها أنا هنا لأقولَ لكم: لقد اتخذنا قرارَنا لم يعدْ مقبولاً أنْ نظلَّ خارجَ العصر ولا على قارعةِ الحداثة ولا غرباءَ عن اقتصادِ الرقمنة فيما نحن نُصدّرُ خبراتِنا وخبراءَنا إلى أنحاءِ العالم بدليلِ اللبنانيين المشاركين هنا اليوم من كبريات
الشركات العالمية
وفي أعلى مواقعِ هيكلياتِها".
اضاف:""ماذا نريدُ من الحكومة الذكية؟بكل بساطة، نريدُ خدمةَ كلِ مواطن. بمعزلٍ عن اسمِه أو جماعتِه أو زعيمِه أو واسطتِه .ونريدُها خدمةً أكثرَ فاعليةً وسرعةً وشفافيةً وشمولية . اليوم، نريدُ للبنانَ أن ينفتحَ على الشراكاتِ الإقليمية والدولية .وأن يكونَ مؤهلاً لاستثماراتٍ خارجية،إن هذا الهدفَ هو ضرورةٌ لا بدَّ منها ولا غنىً عنها .وها هم مئاتُ اللبنانيين، الذين حققوا هذا الهدف، في بلدانِ العالمِ وها قد آن الأوان ليُنجزوا ذلك لوطنهم وفي وطنِهم".
تابع:"أين تكمنُ المشكلة إذن؟كلُنا نعرفُها ولتكنْ لدينا الجرأة، لنعلنَها الحكومةُ الذكية مؤجلة دوماً، حتى تظلَّ معاملاتُ المواطن خاضعةً لمزاجيةِ بعضِ الفاسدين التحوُّلُ الرقمي متعثّرٌ ومُعرقَل، حتى تظلَّ بعضُ الإداراتِ معطَّلة لا تفتحُ أبوابَها لخدمةِ المواطن إلا في حالتين: إما الرشوة واما وساطةُ الزعيم والظاهرتان معاً، تؤسسان نظامَ الزبائنية الذي ساهمَ في تدميرِ لبنان على مدى عقودٍ طويلة".
ختم:"أيها الحضور، أشكرُكم سلفاً على ما ستنجزونه لبلدكم. وأشكرُ "مجلسَ التنفيذيين اللبنانيين" على مبادرتِه والتنظيمِ المحترف والناجح. وأشكرُ "منظمةَ التعاون الرقمي"، بشخصِ مديرتِها العامة هاجر الحداوي، التي سيتقدّمُ لبنانُ بطلبِ الانتسابِ إليها. أختمُ بالعودةِ إلى معادلةِ الرقمِ والرقمنة. ففي لبنان، الكثيرُ من الأرقامٌ ربما لكنْ القليلُ من الرَقمَنة فلنصحِّحِ هذه المعادلة ليعودَ وطنُنا ويظلَّ الرقمَ الصعب لبنان يستحق وشعبه يستحق، لنبني معا الجمهورية الرقمية عشتم. عاش لبنان".
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