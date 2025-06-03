تعميم من محافظ البقاع: لإزالة جميع الصور واليافطات واللافتات المرتبطة بالإنتخابات البلدية والاختيارية

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صدر عن محافظ القاضي تعميمًا حمل رقم 4/1534 تاريخ 2025/6/2 موجّه الى كل من قائمقاميتي وراشيا، وإلى بلديات ومخاتير القرى التي لا يوجد فيه بلديات في وجاء فيه:حيث انه تم انجاز الاستحقاق الإنتخابي البلدي والاختياري، وتم تشكيل والاختيارية، وتحقيقًا لمقتضيات المصلحة العامة، يطلب إليكم كل ضمن نطاق اختصاصه الإيعاز لمن يلزم لإزالة جميع الصور واليافطات واللافتات المرتبطة بالإنتخابات البلدية والاختيارية عن أعمدة الإنارة، ومن الساحات والحدائق والطرقات العامة كافة، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلّغ التعميم.