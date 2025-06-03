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لبنان

تعميم من محافظ البقاع: لإزالة جميع الصور واليافطات واللافتات المرتبطة بالإنتخابات البلدية والاختيارية

Lebanon 24
03-06-2025 | 04:00
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صدر عن محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده تعميمًا حمل رقم 4/1534 تاريخ 2025/6/2 موجّه الى كل من قائمقاميتي البقاع الغربي وراشيا، وإلى بلديات ومخاتير القرى التي لا يوجد فيه بلديات في قضاء زحلة وجاء فيه:
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حيث انه تم انجاز الاستحقاق الإنتخابي البلدي والاختياري، وتم تشكيل المجالس البلدية والاختيارية، وتحقيقًا لمقتضيات المصلحة العامة، يطلب إليكم كل ضمن نطاق اختصاصه الإيعاز لمن يلزم لإزالة جميع الصور واليافطات واللافتات المرتبطة بالإنتخابات البلدية والاختيارية عن أعمدة الإنارة، ومن الساحات والحدائق والطرقات العامة كافة، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلّغ التعميم.
 
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