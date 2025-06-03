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لبنان

جدول جديد لأسعار المحروقات

Lebanon 24
03-06-2025 | 04:22
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استقر سعر صفيحة البنزين صباح اليوم بنوعيه 95 أوكتان و98 أوكتان، فيما تراجع سعر صفيحة المازوت 2000 ليرة وقارورة الغاز 11 الف ليرة. وجاءت الأسعار كالآتي:
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بنزين 95 أوكتان: 1.489.000 ليرة لبنانية 
بنزين 98 اوكتان: 1.529.000 ليرة لبنانية 
ديزل: 1.391.000 ليرة لبنانية 
غاز: 899.000 ليرة لبنانية 
 
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