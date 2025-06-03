بلدية بيروت تُقفل معملًا غير مرخّص لتصنيع السبيرتو والأدوية في النويري

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أعلنت في أن محافظ المدينة، القاضي ، أصدر القرار رقم 316/ب بتاريخ 29 أيار 2025، قضى بإقفال معمل غير مرخّص لتصنيع وتخزين مادة السبيرتو (الكحول الصناعي) وأدوية غير مصنّفة، في منطقة ، ووضع الأختام عليه.وجاء في حيثيات القرار أنه بناءً على إنذار سابق (رقم 0587 بتاريخ 13/5/2025)، وعلى التحقيق الذي أجراه قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة (رقم 311/2025 ق.م.)، بالإضافة إلى تقرير الكشف الصادر عن فوج إطفاء (رقم 1097 بتاريخ 14/5/2025)، تبيّن أن المعمل المذكور يعمل دون ترخيص قانوني، ولا يستوفي شروط السلامة العامة والوقاية من المخاطر، مما يشكل خطرًا داهماً على السكان والجوار.وأوضحت البلدية أن المعمل العائد للسيد أحمد كحالة، يقع في الطابق السفلي الأول من البناء القائم على العقار رقم 1186، في شارع - محلة النويري - بناية رمزية (2).وأكد القرار أن هذا الإجراء جاء بعد تجاهل القائمين على المعمل مضمون الإنذار وعدم تقديم المستندات القانونية اللازمة أو تسديد المتوجبة، الأمر الذي استدعى اتخاذ تدبير فوري حفاظًا على السلامة العامة.ونص القرار على منع نزع أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية استنادًا إلى المادة 395 من ، مع تكليف مصلحة المؤسسات المصنفة، بمؤازرة من فوج الحرس، تنفيذ القرار.وخُتم القرار بالتشديد على ضرورة نشره وتبليغه حيث تدعو الحاجة.