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لبنان

في بريتال.. مجهولون يطلقون النار على أحد الشبان والجيش يتعقبهم

Lebanon 24
03-06-2025 | 04:51
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قتل الشاب ع.ط، بعدما أطلق مجهولون النار عليه في بلدة بريتال شرق بعلبك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وحضرت قوة من الجيش إلى المكان لتهدئة الوضع، ويجري العمل على تعقب مطلقي النار لتوقيفهم. 
 
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