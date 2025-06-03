26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في بريتال.. مجهولون يطلقون النار على أحد الشبان والجيش يتعقبهم
Lebanon 24
03-06-2025
|
04:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
قتل الشاب ع.ط، بعدما أطلق مجهولون النار عليه في بلدة
بريتال
شرق
بعلبك
، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
Advertisement
وحضرت قوة من الجيش إلى المكان لتهدئة الوضع، ويجري العمل على تعقب مطلقي النار لتوقيفهم.
مواضيع ذات صلة
إعلام سوري: مسلحون مجهولون يطلقون النار وسط مدينة أعزاز بريف حلب ويقتلون 4 أشخاص
Lebanon 24
إعلام سوري: مسلحون مجهولون يطلقون النار وسط مدينة أعزاز بريف حلب ويقتلون 4 أشخاص
03/06/2025 16:25:15
03/06/2025 16:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مجهولون على متن دراجتين ناريتين أطلقوا النار في طرابلس
Lebanon 24
مجهولون على متن دراجتين ناريتين أطلقوا النار في طرابلس
03/06/2025 16:25:15
03/06/2025 16:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في بنت جبيل.. مجهولون أطلقوا النار باتجاه سيارة أحد المواطنين
Lebanon 24
في بنت جبيل.. مجهولون أطلقوا النار باتجاه سيارة أحد المواطنين
03/06/2025 16:25:15
03/06/2025 16:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
موسى ندد بموجة اطلاق النار ابتهاجا بالانتخابات: لملاحقة المخالفين وتعقبهم
Lebanon 24
موسى ندد بموجة اطلاق النار ابتهاجا بالانتخابات: لملاحقة المخالفين وتعقبهم
03/06/2025 16:25:15
03/06/2025 16:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرقص كرّم الممثل الراحل كمال الحلو
Lebanon 24
مرقص كرّم الممثل الراحل كمال الحلو
09:14 | 2025-06-03
03/06/2025 09:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام في الجلسة الختامية في مؤتمر "الحكومة الذكية": التحول الرقمي هو مدخل لإصلاح ادارات الدولة
Lebanon 24
سلام في الجلسة الختامية في مؤتمر "الحكومة الذكية": التحول الرقمي هو مدخل لإصلاح ادارات الدولة
09:13 | 2025-06-03
03/06/2025 09:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
موسم جفاف غير مسبوق شمالاً... ومؤسسة المياه: للتوقف عن الهدر فورا
Lebanon 24
موسم جفاف غير مسبوق شمالاً... ومؤسسة المياه: للتوقف عن الهدر فورا
09:06 | 2025-06-03
03/06/2025 09:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بول مرقص... الوزير المناسب في المكان والزمان المناسبين
Lebanon 24
بول مرقص... الوزير المناسب في المكان والزمان المناسبين
09:01 | 2025-06-03
03/06/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصناعة بحث في فرص تطوير القطاع الخاص اللبناني مع الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
وزير الصناعة بحث في فرص تطوير القطاع الخاص اللبناني مع الاتحاد الأوروبي
08:58 | 2025-06-03
03/06/2025 08:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيداً عن الإعلام وبسرية تامة... فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)
Lebanon 24
بعيداً عن الإعلام وبسرية تامة... فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)
11:52 | 2025-06-02
02/06/2025 11:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقت أمواله وتستعد للزفزف من آخر.. فضيحة مدوية بطلتها طليقة فنان شهير! (صورة)
Lebanon 24
سرقت أمواله وتستعد للزفزف من آخر.. فضيحة مدوية بطلتها طليقة فنان شهير! (صورة)
01:44 | 2025-06-03
03/06/2025 01:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا ماذا فعلت نبيلة عواد لابنها بعد الولادة
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا ماذا فعلت نبيلة عواد لابنها بعد الولادة
13:05 | 2025-06-02
02/06/2025 01:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
02:49 | 2025-06-03
03/06/2025 02:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال ابنة نادين نسيب نجيم حديث المواقع.. شاهدوا آخر ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
جمال ابنة نادين نسيب نجيم حديث المواقع.. شاهدوا آخر ظهور لها (صورة)
14:00 | 2025-06-02
02/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:14 | 2025-06-03
مرقص كرّم الممثل الراحل كمال الحلو
09:13 | 2025-06-03
سلام في الجلسة الختامية في مؤتمر "الحكومة الذكية": التحول الرقمي هو مدخل لإصلاح ادارات الدولة
09:06 | 2025-06-03
موسم جفاف غير مسبوق شمالاً... ومؤسسة المياه: للتوقف عن الهدر فورا
09:01 | 2025-06-03
بول مرقص... الوزير المناسب في المكان والزمان المناسبين
08:58 | 2025-06-03
وزير الصناعة بحث في فرص تطوير القطاع الخاص اللبناني مع الاتحاد الأوروبي
08:43 | 2025-06-03
لودريان إلى بيروت الأسبوع المقبل
فيديو
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
02:49 | 2025-06-03
03/06/2025 16:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
03/06/2025 16:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
03/06/2025 16:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24