بعد ارتفاع أسعار المحروقات... بحصلي يطمئِن

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أصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية بياناً، طمأن فيه اللبنانيين، وأشار الى أن أسعار المواد الغذائية المستوردة ستبقى مستقرة على المدى المنظور، خصوصاً قبل عيد الاضحى المبارك وبعده.وإذ ابدى بحصلي تحفظ النقابة على رفع أسعار المحروقات وإنعكاسها على كلفة التشغيلية والنقل وعلى اللبنانيين ، إلا أنه لفت في الوقت عينه الى أن هذا الأمر لن يُؤثّر على أسعار المواد الغذائية المستوردة في السوق كونه لا يزال من ضمن الهوامش التي يمكن للمؤسسات ان تتحمّلها.ولفت بحصلي الى أن أسعار المواد الغذائية المستوردة هي مستقرة حالياً ومن المتوقع ان تبقى كذلك في الفترة المقبلة، وذلك ربطاً بالأسعار العالمية، مشيراً في هذا الإطار، الى ان تقلبات اسعار المواد الغذائية خصوصاً المواد الأولية عالمياً هي التي تشكل العنصر الأساسي والوازن في إرتفاع أسعار هذه المواد في وانخفاضها.وتقدم بحصلي من اللبنانيين بالمعايدة بعيد الاضحى المبارك، متمنياً لهم الخير والصحة وأيام افضل، وللبنان المزيد من الإستقرار والتقدم والإزدهار.