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لبنان

إنتخاب رؤساء مجالس بلديات صيدا ونوابهم

Lebanon 24
03-06-2025 | 06:55
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استكمل محافظ الجنوب منصور ضو لليوم الثاني على التوالي في سرايا صيدا، المرحلة الثانية والاخيرة لعملية انتخاب رؤساء مجالس البلديات ونوابهم.
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وقد فاز بالتزكية:
 
البلدة        رئيس              نائب الرئيس

إركي      علي ناصر              منير مكي 

الزرارية    كامل مروه           محمد عميس

الغازية    حسن غدار         أحمد رمزي خليفة

تفاحتا    محمد كوثراني    حسن عبد النبي زبيب

زيتا       غسان يونس      حسن شعلان 

 قعقعية الصنوبر إبراهيم طعمة    حسن محمد شور 

كفر ملكي  فاروق حمود    محمد طبوش

كوثرية السياد  علي موسى   إبراهيم بدران 

كفرحتى  حسين سلمان      غسان حسون 

مزرعة طبايا  سليمان عبيد   علي نمر حمود 

النجارية  عباس حلال       محمد مجلل

خرطوم   علي أيوب        محمد مهدي 

البيسارية  محمود مشورب     علي محمد امين

طنبوريت  إلياس خليل خطار     سعد جورج سعد


أما المروانية فقد انتخب جهاد أحمد بنوت رئيساً ومحمود حسن حلال نائباً له

وفي عدلون، انتخب وسيم وهبي رئيساً، وغالب غزالة نائباً له باجماع الحاضرين.

وفي انصارية، انتخب عباس فقيه رئيساً وحسن علي جابر نائباً له باجماع الحاضرين.
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