إنتخاب رؤساء مجالس بلديات صيدا ونوابهم

استكمل محافظ الجنوب لليوم الثاني على التوالي في سرايا ، المرحلة الثانية والاخيرة لعملية انتخاب رؤساء مجالس البلديات ونوابهم.

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وقد فاز بالتزكية:

البلدة رئيس



إركي علي ناصر منير مكي



الزرارية كامل مروه محمد عميس



الغازية حسن غدار أحمد رمزي



تفاحتا محمد كوثراني حسن عبد النبي زبيب



زيتا غسان يونس حسن شعلان



قعقعية الصنوبر إبراهيم طعمة شور



كفر ملكي فاروق حمود محمد طبوش



كوثرية السياد علي موسى إبراهيم بدران



كفرحتى حسين سلمان غسان حسون



مزرعة طبايا سليمان عبيد حمود



النجارية عباس حلال محمد مجلل



خرطوم علي أيوب محمد مهدي



البيسارية محمود مشورب علي محمد امين



طنبوريت إلياس خليل خطار سعد سعد





أما المروانية فقد انتخب جهاد أحمد بنوت رئيساً ومحمود حسن نائباً له



وفي ، انتخب وسيم وهبي رئيساً، وغالب غزالة نائباً له باجماع الحاضرين.



وفي انصارية، انتخب عباس فقيه رئيساً وحسن نائباً له باجماع الحاضرين.