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لبنان
الخطيب: أملنا كبير بنهج الرئيس عون وواجبنا الالتفاف حوله
Lebanon 24
03-06-2025
|
07:31
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استقبل
نائب رئيس
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
، العلامة
الشيخ علي الخطيب
، في مقر المجلس في الحازمية،
نقيب المحامين
في
بيروت
فادي المصري وأمينة سر النقابة مايا محمد
شهاب
، حيث تم عرض موجز لأوضاع النقابة.
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وخلال اللقاء، شدد الشيخ
الخطيب
على أهمية
نقابة المحامين
، معتبراً أنها "تشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون وتحقيق الاستقرار في ظل التحديات الراهنة". وأضاف: "نعوّل على دور النقابة في الحفاظ على القيم، وأنتم تمثّلون نخبة هذا الوطن المناط بها مواجهة الفساد والطائفية".
وأكد الخطيب ضرورة "بناء وطن مستقل لا يتبع للخارج، بعيد عن الطائفية التي تتنافى مع جوهر الدين، الذي هو في حقيقته عامل وحدة لا فرقة". ودعا إلى تعزيز التعاون الإسلامي-المسيحي كمدخل لحل الأزمات، ليس في
لبنان
فقط، بل على مستوى العالم، وقال: "دوركم كحقوقيين أن تكونوا في طليعة من يعمل على لمّ الشمل لا التفريق".
وختم بالإعراب عن ثقته بالنهج الذي يعتمده رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
في جمع اللبنانيين، داعياً إلى الالتفاف حوله لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعات اللبنانيين في الاستقرار والوحدة.
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