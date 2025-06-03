الخطيب: أملنا كبير بنهج الرئيس عون وواجبنا الالتفاف حوله

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استقبل ، العلامة ، في مقر المجلس في الحازمية، في فادي المصري وأمينة سر النقابة مايا محمد ، حيث تم عرض موجز لأوضاع النقابة.وخلال اللقاء، شدد الشيخ على أهمية ، معتبراً أنها "تشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون وتحقيق الاستقرار في ظل التحديات الراهنة". وأضاف: "نعوّل على دور النقابة في الحفاظ على القيم، وأنتم تمثّلون نخبة هذا الوطن المناط بها مواجهة الفساد والطائفية".وأكد الخطيب ضرورة "بناء وطن مستقل لا يتبع للخارج، بعيد عن الطائفية التي تتنافى مع جوهر الدين، الذي هو في حقيقته عامل وحدة لا فرقة". ودعا إلى تعزيز التعاون الإسلامي-المسيحي كمدخل لحل الأزمات، ليس في فقط، بل على مستوى العالم، وقال: "دوركم كحقوقيين أن تكونوا في طليعة من يعمل على لمّ الشمل لا التفريق".وختم بالإعراب عن ثقته بالنهج الذي يعتمده رئيس الجمهورية في جمع اللبنانيين، داعياً إلى الالتفاف حوله لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعات اللبنانيين في الاستقرار والوحدة.