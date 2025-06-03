تحقيقات المرفأ مستمرة: زعيتر أمام المحقق العدلي في 13 حزيران

حدد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ القاضي ، يوم الجمعة في 13 حزيران الحالي موعدا لاستجواب وزير الأشغال الأسبق النائب لاستجوابه كمدع عليه في القضية، وارسل مذكرة التبليغ بواسطة .

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