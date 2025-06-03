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لبنان

تحقيقات المرفأ مستمرة: زعيتر أمام المحقق العدلي في 13 حزيران

Lebanon 24
03-06-2025 | 07:45
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 حدد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، يوم الجمعة في 13 حزيران الحالي موعدا لاستجواب وزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر لاستجوابه كمدع عليه في القضية، وارسل مذكرة التبليغ بواسطة النيابة العامة التمييزية.
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