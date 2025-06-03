الرئيس سليمان: الحروب تحوّلت إلى ألعاب فتاكة بفعل الذكاء الاصطناعي

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قال الرئيس في تصريح: "بعد عملية البيجر التي نفذتها في ضد عناصر ، وعملية شبكة ضد القواعد ، يمكن القول إن الحرب الحقيقية باتت أقرب إلى لعبة، شبيهة بتلك التي تُستخدم لتدريب العسكريين على استراتيجيات القتال".وأضاف: "لكنها ليست مجرد wargame، بل لعبة قتل وتدمير أطاحت بفنون الحرب التقليدية عبر التاريخ، ولا نعلم إلى أي مدى قد تفاجئنا تقنيات مستقبلاً بما تحمله من جنون وفنون".وختم: "لذا، على هواة الحروب تجنب خوضها، فقد أصبحت ألعاباً فائقة الخطورة يمكن لأي دولة أو تنظيم عسكري أو إرهابي امتلاك أدواتها، رحمة بالأرواح والأرزاق".