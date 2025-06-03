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لبنان

الرئيس سليمان: الحروب تحوّلت إلى ألعاب فتاكة بفعل الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
03-06-2025 | 07:27
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "بعد عملية البيجر التي نفذتها إسرائيل في لبنان ضد عناصر المقاومة، وعملية شبكة العنكبوت الأوكرانية ضد القواعد الجوية الروسية، يمكن القول إن الحرب الحقيقية باتت أقرب إلى لعبة، شبيهة بتلك التي تُستخدم لتدريب العسكريين على استراتيجيات القتال".
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وأضاف: "لكنها ليست مجرد wargame، بل لعبة قتل وتدمير أطاحت بفنون الحرب التقليدية عبر التاريخ، ولا نعلم إلى أي مدى قد تفاجئنا تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً بما تحمله من جنون وفنون".

وختم: "لذا، على هواة الحروب تجنب خوضها، فقد أصبحت ألعاباً فائقة الخطورة يمكن لأي دولة أو تنظيم عسكري أو إرهابي امتلاك أدواتها، رحمة بالأرواح والأرزاق".
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