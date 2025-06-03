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لبنان

لودريان إلى بيروت الأسبوع المقبل

Lebanon 24
03-06-2025 | 08:43
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أفادت قناة lbci أن المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية، جان إيف لودريان، سيزور لبنان الأسبوع المقبل.
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