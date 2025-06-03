وفد صندوق النقد الدولي زار الهيئات الإقتصادية: تركيز على خطة التعافي

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عقدت في إجتماعا مع وفد برئاسة رئيس بعثة الصندوق إلى أرنيستو راميريز ريغو وعضوية للصندوق في لبنان فيديريكو ليما في مقر وجبل لبنان.ورحب الامين العام للهيئات الاقتصادية بإسم رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقّير بوفد الصندوق، مؤكدا "أهمية اللقاءات الدورية التي تعقد مع الهيئات الاقتصادية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبناني والتي من شأنها أن تواكب التطورات المتلاحقة على مستوى المالي والاقتصادي، وكذلك من أجل توفير المواءمة بين الشأنين المالي والاقتصادي".وتركز البحث خلال الإجتماع على "المواضيع الإصلاحية لا سيما إصلاح أوضاع المصارف والفجوة المالية وبعض المتطلبات التي من شأنها توفير التعافي السريع للوضع المالي والنمو المستدام للاقتصاد اللبناني، فضلا عن التقدم الحاصل على مستوى المفاوضات بين لبنان والصندوق وكذلك في ما خص خطة التعافي".وأعادت الهيئات التأكيد "أمام الوفد "أهمية إطلاق عجلة النمو الاقتصادي وإعادة تكوين الودائع والمحافظة على القطاع المصرفي على حد سواء كونهما يشكلان المرتكز الأساسي للإصلاح المنشود".وحضر الإجتماع بالإضافة إلى شماس غرفة وجبل لبنان الدكتور ، رئيس للاقتصاديين اللبنانيين ، المستشار المصرفي وأمين سر الهيئات .