Advertisement

لبنان

ابو فاعور زار راعي ابرشية راشيا للارثوذكس: نحضر مع الكنيسة لإحياء عيد تجلي المسيح على جبل حرمون

Lebanon 24
03-06-2025 | 09:51
A-
A+
Doc-P-1369960-638845664097338039.png
Doc-P-1369960-638845664097338039.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور راعي ابرشية راشيا للروم الارثوذكس الاب ابراهيم سعد في دار المطرانية، يرافقه رئيس بلدية راشيا الوادي رشراش ناجي، حيث كان في استقباله الى جانب سعد، نائب رئيس بلدية راشيا المهندس جو سعد وعضوا المجلس البلدي جلال بركات وجوزيف حجلي وليليان معلولي، وتم البحث في الاوضاع العامة.
Advertisement

وقال أبو فاعور بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة أبونا إبراهيم سعد في دار المطرانية التي هي دار لكل أهل راشيا وأبناء راشيا والبقاع الغربي، دائما لا نمل من شكر أبونا إبراهيم على محبته وعلى رعايته الدائمة وعلى محبته لراشيا".
أضاف: "الزيارة اليوم مع رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي والسيدة ليليان معلولي هي للبحث في التحضيرات ليوم التجلّي، هذه المناسبة الروحية الدينية الوطنية الجامعة التي تعني أبناء راشيا، ولكن تعني المؤمنين في كل الأماكن وفي كل المناطق، هذا مكسب كبير لراشيا أن يكون التجلّي قد حصل في جبل حرمون. الفكرة هي أبعد من مجرد إحياء نهار او نهارين، الفكرة هي تكريس هذا اليوم الروحي الوطني لكل المؤمنين ولكل الباحثين عن السلام والباحثين عن الراحة والباحثين عن المحبة".

وتابع: "ناقشنا البرنامج واتفقنا على الخطوط العريضة، وقريبا آمل ان يتم الإعلان عن البرنامج بشكل رسمي، ولكن أستطيع اليوم أن أقول بأننا أطلقنا التحضيرات لإحياء يوم التجلي الذي نأمل أن يكون مناسبة سنوية ثابتة، وأن تساعد في تحويل راشيا الى مقصد للسياحة الدينية على مستوى لبنان والعالم. وضعنا اليوم تصوّرا أساسيا، وسيتم العمل عليه من قبل البلدية والسيدة ليليان وبمتابعة وبركة ابونا ابراهيم والكنيسة".
 

سعد
من جهته، قال سعد: "اهلا بكم في دار المطرانية في راشيا، وكل العمل اليوم سينصرف على عيد التجلّي، لان النور الذي تجلى على الجبل سوف نعمل لأن يتجلى من راشيا، وليس على راشيا، لانه تجلى على راشيا، والان من راشيا سوف نجعله يتجلى".

اضاف: "هذا العمل المشترك الذي يحصل يؤكد هوية راشيا الحقيقية بهذه المناسبة، وبدأ الناس يكتشفون أكثر وأكثر هذه الهوية، راشيا العيش الواحد الحقيقي الذي له معنى عميق وليس معنى سطحيا ونريد ان نثبته اكثر علّها تكون عدوى لكل لبنان".

وختم: "هذا اللقاء هو بداية لنشاط نتمنى ان يكون جامعا لكل لبنان، ولكن مكانه راشيا كي نتمكن من تحقيق ما نحلم به".

 
مواضيع ذات صلة
المطران تابت لمؤتمر الشباب الماروني في أبرشية مار مارون - كندا: أنتم مستقبل الكنيسة
lebanon 24
03/06/2025 19:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور: راشيا ستعيد تكريس هويتها السياسية في الإنتخابات النيابية المقبلة
lebanon 24
03/06/2025 19:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال إطلاق صيفيات راشيا مع "سوق الأضحى".. هذا ما قاله أبو فاعور
lebanon 24
03/06/2025 19:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي راشيا زار اللواء عبد الله: الوطن بأيد أمينة في ظل القيادات الأمنية وأفرادها
lebanon 24
03/06/2025 19:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:04 | 2025-06-03
12:02 | 2025-06-03
11:59 | 2025-06-03
11:54 | 2025-06-03
11:45 | 2025-06-03
11:36 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24