بلدية زغرتا - اهدن: شروط للسماح لآليات نقل الاسمنت الجاهز بالعمل والمرور

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أعلنت بلدية - اهدن، في بيان، الشروط الخاصة لعمل و مرور آليات نقل الاسمنت الجاهز أو ما يعرف بجبالات الباطون الواجب التقيد بها من قبل الشركات المشغلة :1- على كل شركة تريد العمل في نطاق بلدية زغرتا - اهدن إبلاغها رسمياً وتسديد ما عليها ،وتعهدها بالالتزام بالشروط التي جرى تحديدها . على كل شركة وضع سدّة على المزراب لمنع سقوط بقايا الإسمنت ذهاباً و اياباً.2- الآليات يجب تكون نظيفة و ان تكون ارقام لوحاتها واضحة كما شعار الشركة المشغلة واضحة.3- يمنع منعاً باتاً تنظيف بقايا الاسمنت داخل الآليات الا في الاماكن المخصصة لها ، تحت طائلة تحرير محضر مخالفة بحقها.4- حدّد مبلغ 150$ شهرياً على كل شركات الاسمنت التي تعمل ضمن نطاق بلدية زغرتا – اهدن كبدل لتنظيف الطرقات .5- على الشركات التأكد من وجود رخصة مع صاحب البناء و الا يُعتبر عملهم مخالفاً للقانون ويتم تحرير مخالفة بحقهم.6- يُمنع على الشركات العمل أيام السبت و الاحد ضمن النطاق البلدي في اهدن في فصل الصيف.7- في حال مخالفة هذه الشروط يُمنع على الشركات المُشغلة العمل و المرور ضمن نطاق بلدية زغرتا – اهدن.اشارة الى أن هذه النقاط تم الاجماع عليها في اجتماع عقد اليوم في مبنى بلدية زغرتا - اهدن في حضور ممثلي الشركات.