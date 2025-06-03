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لبنان

بلدية زغرتا - اهدن: شروط للسماح لآليات نقل الاسمنت الجاهز بالعمل والمرور

Lebanon 24
03-06-2025 | 10:43
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أعلنت بلدية زغرتا - اهدن، في بيان، الشروط الخاصة لعمل و مرور آليات نقل الاسمنت الجاهز أو ما يعرف بجبالات الباطون الواجب التقيد بها من قبل الشركات المشغلة :
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1- على كل شركة تريد العمل في نطاق بلدية زغرتا - اهدن إبلاغها رسمياً وتسديد ما عليها ،وتعهدها بالالتزام بالشروط التي جرى تحديدها . على كل شركة وضع سدّة على المزراب لمنع سقوط بقايا الإسمنت ذهاباً و اياباً. 

2- الآليات يجب تكون نظيفة و ان تكون ارقام لوحاتها واضحة كما شعار الشركة المشغلة واضحة.

3- يمنع منعاً باتاً تنظيف بقايا  الاسمنت داخل الآليات الا في الاماكن المخصصة لها ، تحت طائلة تحرير  محضر مخالفة بحقها.

4- حدّد مبلغ 150$ شهرياً على كل شركات الاسمنت التي تعمل ضمن نطاق بلدية زغرتا – اهدن كبدل لتنظيف الطرقات .

5- على الشركات التأكد من وجود رخصة مع صاحب البناء و الا يُعتبر عملهم مخالفاً للقانون ويتم تحرير مخالفة بحقهم.

6- يُمنع على الشركات العمل أيام السبت و الاحد ضمن النطاق البلدي في اهدن في فصل الصيف.

7- في حال مخالفة هذه الشروط يُمنع على الشركات المُشغلة العمل و المرور ضمن نطاق بلدية زغرتا – اهدن.

اشارة الى أن هذه النقاط تم الاجماع عليها في اجتماع عقد اليوم في مبنى بلدية زغرتا - اهدن في حضور ممثلي الشركات.
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