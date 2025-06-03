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لبنان

لجنة الشؤون الخارجية عرضت مع نظيرتها الفرنسية الدعم لاعادة الاعمار وعودة النازحين السوريين

Lebanon 24
03-06-2025 | 11:04
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إستقبلت لجنة الشؤون الخارجية برئاسة النائب فادي علامة وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي برئاسة بريجيت كلينكرت، في حضور اعضاء لجنة الصداقة البرلمانية والجمعية الوطنية.
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وبعد الترحيب بالوفد الفرنسي أكد علامة على "العلاقة التاريخية بين لبنان وفرنسا ودورها الداعم للبنان في مختلف المحطات".

 كذلك كان شرح مفصل للواقع جنوبا وحجم الدمار الحاصل والحاجة لإطلاق عجلة إعادة الإعمار، حيث أكد الجانب اللبناني أهمية "الدور الفرنسي والأوروبي في دعم إعادة الإعمار مع الشكر والتقدير لجهود الرئيس الفرنسي السبّاق من خلال مؤتمر باريس". وكانت اشارة الى "ضرورة دعم الجيش اللبناني لتمكينه من القيام بدوره الوطني ، وأكد أيضا النائب علامة على دعم اليونيفل والتجديد لهم ودعم حضورهم عند حدود لبنان الجنوبية".

من جهته عرض الجانب اللبناني لطبيعة النزوح وإعداد النازحين، آملاً من الوفد الفرنسي "المساندة بما خص ملف النزوح السوري لاجل تسريع العودة".

وشرح علامة دور "الأونروا" مع وجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشددا على "دعم تمويلها لتحقيق الدعم الاجتماعي للاجئين".

وشرح الجانب اللبناني للوفد الفرنسي طبيعة عمل مجلس النواب ودوره الإصلاحي من خلال اقتراح وإقرار العديد من القوانين الإصلاحية.
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