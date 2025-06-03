لجنة الشؤون الخارجية عرضت مع نظيرتها الفرنسية الدعم لاعادة الاعمار وعودة النازحين السوريين

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إستقبلت برئاسة النائب وفدا من لجنة في الفرنسي برئاسة كلينكرت، في حضور اعضاء لجنة الصداقة والجمعية الوطنية.وبعد الترحيب بالوفد الفرنسي أكد علامة على "العلاقة التاريخية بين لبنان وفرنسا ودورها الداعم للبنان في مختلف ".كذلك كان شرح مفصل للواقع جنوبا وحجم الدمار الحاصل والحاجة لإطلاق عجلة ، حيث أكد الجانب اللبناني أهمية "الدور الفرنسي والأوروبي في دعم إعادة الإعمار مع الشكر والتقدير لجهود السبّاق من خلال ". وكانت اشارة الى "ضرورة دعم لتمكينه من القيام بدوره الوطني ، وأكد أيضا النائب علامة على دعم اليونيفل والتجديد لهم ودعم حضورهم عند الجنوبية".عرض الجانب اللبناني لطبيعة النزوح وإعداد ، آملاً من الوفد الفرنسي "المساندة بما خص ملف النزوح السوري لاجل تسريع العودة".وشرح علامة دور "الأونروا" مع وجود عدد كبير من اللاجئين في لبنان، مشددا على "دعم تمويلها لتحقيق الدعم الاجتماعي للاجئين".وشرح الجانب اللبناني للوفد الفرنسي طبيعة عمل مجلس النواب ودوره الإصلاحي من خلال اقتراح وإقرار العديد من القوانين الإصلاحية.