Advertisement

لبنان

الحجار استقبل الرئيس سليمان

Lebanon 24
03-06-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1369989-638845711126330231.png
Doc-P-1369989-638845711126330231.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه بعد ظهر اليوم، الرئيس العماد ميشال سليمان، وتم عرض للأوضاع العامة على الساحة الداخلية.
Advertisement
كما التقى الوزيرة السابقة زينة عكر، والمدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح.
مواضيع ذات صلة
الرئيس سليمان استقبل رئيس بلدية جبيل
lebanon 24
03/06/2025 21:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير الحجار استقبل وفداً إماراتياً لبحث التعاون وتطوير المشاريع
lebanon 24
03/06/2025 21:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار استقبل وفد نقابة المحررين: الانتخابات البلدية رسالة العهد الأولى
lebanon 24
03/06/2025 21:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار استقبل السفير السعودي في لبنان
lebanon 24
03/06/2025 21:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:59 | 2025-06-03
14:04 | 2025-06-03
14:00 | 2025-06-03
13:37 | 2025-06-03
13:32 | 2025-06-03
13:32 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24