الحجار استقبل الرئيس سليمان

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إستقبل والبلديات ، في مكتبه بعد ظهر اليوم، الرئيس ، وتم عرض للأوضاع العامة على الساحة الداخلية.كما التقى السابقة ، والمدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد .