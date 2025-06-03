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لبنان

بشأن مطار القليعات... هذا ما ناقشه نواب عكار مع سلام

Lebanon 24
03-06-2025 | 12:02
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استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام  وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي،  ضم الوزيرة السابقة والنائبة بريجيت كلينكيرت، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية اللبنانية النائب ارنو لو غال، والنائبين:  بيار بريفيتش والكسندرا ماسون والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو.
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واعلنت النائبة كلينكيرت بعد اللقاء: نحن وفد من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي اتينا مع رئيس لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية لنعبر عن دعمنا للرئيس سلام وللحكومة في العمل الذي يقومان به وخاصة الاصلاحات المقترحة من قبلهما، ولنعلن عن أهمية التعاون والصداقة مع لبنان،  ولنعبر له أيضا عن دعمنا لما يقوم به  الرئيس سلام خدمة للبنان من أجل  سيادة وازدهار هذا البلد الذي نحب بشكل كبير.
واشارت الى ان اللقاء تضمن ايضا بحث الاوضاع في الجنوب وجهود الجيش اللبناني لتعزيز انتشاره وضرورة استكمال  الانسحاب الاسرائيلي من النقاط المتبقية بالإضافة إلى تحديات  اعادة الاعمار.


واستقبل الرئيس سلام في السرايا بعد ظهر اليوم النائبين محمد سليمان وسجيع عطية وتم خلال اللقاء البحث في شؤون محافظة عكار.

وأعلن النائب سليمان بعد اللقاء: التقينا دولة الرئيس وتناقشنا في عدة إمور تتعلق بمحافظة عكار، وكانت الاولوية لموضوع مطار القليعات الذي هو هاجس لكل العكاريين نظرا للاهتمام الذي يحظى به، ولكونه مصلحة وطنية. 

ولمسنا اهتمام وحرص دولة الرئيس ومتابعته لهذا الموضوع، وان شاء الله يبصر المطار النور في فترة قريبة، وتبدأ الامور التنفيذية له فهو حلم لكل محافظة عكار والشمال.

أضاف: ناقشنا أيضا موضوع المستشفى الحكومي في منطقة وادي خالد وجبل اكروم. وطريقه سالكة بإذن الله.

وتطرقنا أيضا  لموضوع المزارعين الذين يعانون من عدم التصدير ويتابع دولة الرئيس ووزير الزراعة هذا الأمر  من أجل خلق أسواق جديدة وفتح التصدير، وان شاء الله تسير الامور بالشكل الصحيح.

وقال:" تطرقنا ايضا لمسألة الجامعة، ونحن وعدنا بانشاء جامعة وطنية  في عكار كون هذا الامر حاجة اساسية لهذه المحافظة.

كما استقبل الرئيس سلام  السفير الاميركي السابق ديفيد هيل الذي عبر عن تفاؤله بالخطوات التي تنتهجها السلطات اللبنانية في هذه المرحلة.
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