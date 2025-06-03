بشأن مطار القليعات... هذا ما ناقشه نواب عكار مع سلام

استقبل نواف سلام وفدا من في مجلس النواب الفرنسي، ضم السابقة والنائبة بريجيت كلينكيرت، رئيس مجموعة الصداقة النائب ارنو لو غال، والنائبين: بيار بريفيتش والكسندرا ماسون والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو.

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واعلنت النائبة كلينكيرت بعد اللقاء: نحن وفد من لجنة في مجلس النواب الفرنسي اتينا مع رئيس لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية لنعبر عن دعمنا للرئيس سلام وللحكومة في العمل الذي يقومان به وخاصة الاصلاحات المقترحة من قبلهما، ولنعلن عن أهمية التعاون والصداقة مع لبنان، ولنعبر له أيضا عن دعمنا لما يقوم به الرئيس سلام خدمة للبنان من أجل سيادة وازدهار الذي نحب بشكل كبير. واعلنت النائبة كلينكيرت بعد اللقاء: نحن وفد من لجنة في مجلس النواب الفرنسي اتينا مع رئيس لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية لنعبر عن دعمنا للرئيس سلام وللحكومة في العمل الذي يقومان به وخاصة الاصلاحات المقترحة من قبلهما، ولنعلن عن أهمية التعاون والصداقة مع لبنان، ولنعبر له أيضا عن دعمنا لما يقوم به الرئيس سلام خدمة للبنان من أجل سيادة وازدهار الذي نحب بشكل كبير.

واشارت الى ان اللقاء تضمن ايضا بحث الاوضاع في الجنوب وجهود لتعزيز انتشاره وضرورة استكمال الانسحاب الاسرائيلي من النقاط المتبقية بالإضافة إلى تحديات اعادة الاعمار.





واستقبل الرئيس سلام في السرايا بعد ظهر اليوم النائبين محمد سليمان وسجيع عطية وتم خلال اللقاء البحث في شؤون محافظة عكار.



وأعلن النائب سليمان بعد اللقاء: التقينا وتناقشنا في عدة إمور تتعلق بمحافظة عكار، وكانت الاولوية لموضوع مطار القليعات الذي هو هاجس لكل العكاريين نظرا للاهتمام الذي يحظى به، ولكونه مصلحة وطنية.



ولمسنا اهتمام وحرص دولة الرئيس ومتابعته لهذا الموضوع، وان شاء الله يبصر المطار النور في فترة قريبة، وتبدأ الامور التنفيذية له فهو حلم لكل محافظة عكار والشمال.



أضاف: ناقشنا أيضا موضوع المستشفى الحكومي في منطقة وجبل اكروم. وطريقه سالكة بإذن الله.



وتطرقنا أيضا لموضوع المزارعين الذين يعانون من عدم التصدير ويتابع دولة الرئيس ووزير الزراعة هذا الأمر من أجل خلق أسواق جديدة وفتح التصدير، وان شاء الله تسير الامور بالشكل الصحيح.



وقال:" تطرقنا ايضا لمسألة الجامعة، ونحن وعدنا بانشاء جامعة وطنية في عكار كون هذا الامر حاجة اساسية لهذه المحافظة.



كما استقبل الرئيس سلام السفير السابق ديفيد هيل الذي عبر عن تفاؤله بالخطوات التي تنتهجها في هذه المرحلة.