119 مختاراً من قضاء النبطية يؤدون اليمين القانونية

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أدى المخاتير المنتخبون في والبالغ عددهم 119 مختارا -تغيب 4 مخاتير فقط لاسباب طارئة- اليمين القانونية امام الاستئنافي والقاضي المنفرد في ، وذلك في احدى قاعات محاكم قصر عدل النبطية.وألقى الاتات كلمة امام المخاتير، تمنى لهم فيها التوفيق، معتبرا ان فوزهم "ليس فقط فوزا وفرحة بل هو مسؤولية"، وقال: "أنتم ستمثلون الجميع دون استثناء، فليكن تمثيلكم صحيحا، الحفاظ على مصالح الناس والشأن العام، والقيام بواجباتكم تجاههم، فأهلكم ومنطقتكم بحاجة الى تكاتفكم وتكاتف الجميع من اجل النهوض بها، وتسريع عودة الحياة الى كل البلدات التي حاول العدو تدمير كل مقومات العيش في الكثير من مناطقنا، فالواجب يناديكم، والامانة امانة تمثيل ناخبيكم يجب ان تحافظوا عليها".