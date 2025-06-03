بيان من وزيرة التربية وهذا ما أعلنته

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ردت وزيرة البيئة الدكتورة في بيان على "الافتراءات حول توقيع جداول أسعار المحروقات"، وقالت: "إن القرار رقم ٦ الصادر عن جلسة بتاريخ ٢٩ أيار ٢٠٢٥ والذي ينص على اعتماد اسعار المحروقات السائلة بالقيمة التي كانت تبلغها بتاريخ تشكيل الحكومة في ٨ شباط ٢٠٢٥، ولما كان القرار قد اتخذ بالإجماع، وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين، ولما كان القرار ينص أيضا على أن تسري هذه التسعيرة بصورة فورية، فقد أعدت والمياه، مباشرة بعد جلسة مجلس الوزراء، جدول الأسعار وفق ما ينص عليه القرار، وطلب الى وزيرة البيئة بصفتها وزيرة الطاقة والمياه بالوكالة التوقيع بسبب سفر والمياه الأصيل الى الخارج.أما ما يتداول حول تهريب القرار عبر توقيع وزيرة البيئة فهو محض افتراء ولا يمت إلى مداولات جلسة مجلس الوزراء بأي صلة.كما تؤكد وزيرة البيئة أن انتقاد القرار ومعارضته أمر مشروع، ولكن التصويب على توقيعها على جدول الأسعار المعد من قبل وزارة الطاقة والمياه، والذي لا يتخطى كونه محض ترتيب إداري، فهو افتراء ومستهجن وفي غير مكانه. وعليه اقتضى التوضيح".