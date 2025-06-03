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لبنان

الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة في أجواء عيتا الشعب

Lebanon 24
03-06-2025 | 14:04
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ الجيش الإسرائيلي عمد الى إلقاء قنابل مضيئة في أجواء بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل
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وتزامن ذلك مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة.
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