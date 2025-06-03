وزير الداخلية التقى فرح... هذا ما تمّ بحثه

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وجرى خلال اللقاء البحث في شؤون للدفاع المدني وشجونه، "من واقع التحديات اليومية التي تواجه عناصرها، إلى الطموحات الرامية إلى النهوض بهذه المؤسسة الحيوية، لتمكينها من مواصلة أداء رسالتها الإنسانية والوطنية بأعلى درجات الكفاءة والجهوزية".وتطرّق البحث - بحسب البيان - إلى "المهام التي نفذها عناصر الدفاع المدني، من موظفين ومتطوعين، خلال العملية البلدية والاختيارية التي شهدتها مختلف المحافظات ، حيث بذلوا جهوداً استثنائية لضمان هذا الاستحقاق الوطني، من خلال التدخل الفوري عند الحاجة، وتقديم الإسعافات، وتأمين الجهوزية في مراكز الاقتراع، ما ساهم بتأمين السلامة العامة خلال كافة مراحل العملية الانتخابية".وكذلك "جرى التطرق إلى أهمية الاستعداد لموسم حرائق الغابات، حيث تم تأكيد ضرورة تكثيف الجهود ورفع مستوى الجهوزية لمواجهة أي طارئ محتمل، حفاظًا على الحرجية التي تُعد من أبرز مقومات البيئة اللبنانية، وعلى السلامة العامة في المناطق الريفية والجبلية".وأثنى الوزير على أداء الدفاع المدني وجهود عناصره في كل الميادين، مؤكّدًا حرصه على "تأمين الدعم اللازم لتمكين هذه المؤسسة من مواصلة دورها بكل فاعلية، والعمل على إقرار قانون يضمن استمرارية عملها وتطوير قدراتها البشرية واللوجستية".