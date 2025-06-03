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لبنان

وزير الداخلية التقى فرح... هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
03-06-2025 | 16:35
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 أفاد بيان صادر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني بأن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، استقبل في مكتبه، المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح.
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وجرى خلال اللقاء البحث في شؤون المديرية العامة للدفاع المدني وشجونه، "من واقع التحديات اليومية التي تواجه عناصرها، إلى الطموحات الرامية إلى النهوض بهذه المؤسسة الحيوية، لتمكينها من مواصلة أداء رسالتها الإنسانية والوطنية بأعلى درجات الكفاءة والجهوزية".

وتطرّق البحث - بحسب البيان - إلى "المهام التي نفذها عناصر الدفاع المدني، من موظفين ومتطوعين، خلال العملية الانتخابية البلدية والاختيارية التي شهدتها مختلف المحافظات اللبنانية، حيث بذلوا جهوداً استثنائية لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني، من خلال التدخل الفوري عند الحاجة، وتقديم الإسعافات، وتأمين الجهوزية في مراكز الاقتراع، ما ساهم بتأمين السلامة العامة خلال كافة مراحل العملية الانتخابية". 

وكذلك "جرى التطرق إلى أهمية الاستعداد لموسم حرائق الغابات، حيث تم تأكيد ضرورة تكثيف الجهود ورفع مستوى الجهوزية لمواجهة أي طارئ محتمل، حفاظًا على الثروة الحرجية التي تُعد من أبرز مقومات البيئة اللبنانية، وعلى السلامة العامة في المناطق الريفية والجبلية".

وأثنى الوزير الحجار على أداء الدفاع المدني وجهود عناصره في كل الميادين، مؤكّدًا حرصه على "تأمين الدعم اللازم لتمكين هذه المؤسسة من مواصلة دورها بكل فاعلية، والعمل على إقرار قانون يضمن استمرارية عملها وتطوير قدراتها البشرية واللوجستية".
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