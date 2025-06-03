Advertisement

لبنان

خلال حفل تخرج طلاب مدرسة بشمزين العالية... هذا ما قاله عبد المسيح

Lebanon 24
03-06-2025 | 16:43
A-
A+

Doc-P-1370125-638845912246857579.png
Doc-P-1370125-638845912246857579.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "أكس":
Advertisement
"بدعوة كريمة من إدارة مدرسة بشمزين العالية، تشرفتُ بالمشاركة في حفل تخرج طلابها، حيث كان لي الشرف أن أكون بين هذه الكوكبة من الشباب الطموح، في لحظة تُجسد ثمرة تعبهم وجهود أساتذتهم وأهلهم. كل التقدير لإدارة المدرسة والهيئة التعليمية على ما يبذلونه من جهود رغم كل الصعوبات، وعلى تمسكهم برسالة التربية والتعليم بأعلى درجات الالتزام والجدية".
 
مواضيع ذات صلة
حفل تخريج في مدرسة الحكمة - عين الرمانة برعاية المطران عبد الساتر
lebanon 24
04/06/2025 02:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام تلقى دعوة لرعاية حفل تخرج طلاب جامعة بيروت العربية
lebanon 24
04/06/2025 02:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: نثمن انطلاقة العهد والحكومة باتمام هذا الاستحقاق الديموقراطي بنجاح
lebanon 24
04/06/2025 02:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قراره منع هارفرد من قبول طلاب أجانب.. هذا ما قاله ترامب
lebanon 24
04/06/2025 02:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:45 | 2025-06-03
16:37 | 2025-06-03
16:35 | 2025-06-03
16:28 | 2025-06-03
16:10 | 2025-06-03
15:41 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24