خلال حفل تخرج طلاب مدرسة بشمزين العالية... هذا ما قاله عبد المسيح

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس":

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"بدعوة كريمة من إدارة مدرسة بشمزين العالية، تشرفتُ بالمشاركة في حفل تخرج طلابها، حيث كان لي الشرف أن أكون بين هذه الكوكبة من الشباب الطموح، في لحظة تُجسد ثمرة تعبهم وجهود أساتذتهم وأهلهم. كل التقدير لإدارة المدرسة والهيئة التعليمية على ما يبذلونه من جهود رغم كل الصعوبات، وعلى تمسكهم برسالة التربية والتعليم بأعلى درجات الالتزام والجدية".