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لبنان

واشنطن "تتفهّم" حوار عون وحزب الله

Lebanon 24
03-06-2025 | 23:06
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كتبت" الاخبار": قالت مصادر سياسية إن نائباً لبنانياً تربطه علاقات متينة بمسؤولين أميركيين أجرى أخيراً لقاءات في واشنطن، بالتنسيق مع رئيسَي الجمهورية جوزف عون والمجلس النيابي نبيه بري، شرح خلالها مخاطر الضغط على لبنان لنزع سلاح المقاومة، وما يمكن أن يؤدّي إليه ذلك من مشاكل داخلية. وأشارت إلى أن النائب أوضح لمحادثيه الأميركيين أهمية الحوار الداخلي لحل هذه المسألة وفقاً لطرح رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن إرهاصات هذا الحوار بدأت أخيراً في جلسات بين رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد والمدير العام السابق لوزارة الإعلام المقرّب من عون، محمد عبيد. وأشارت المصادر إلى «مرونة» أميركية و«تفهّمأكبر» في واشنطن لوجهة نظر بعبدا، «وقد يكون ذلك وراء قرار إزاحة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس عن منصبها». ولفتت إلى نقمة قواتية على توجّهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن بسبب ما ترى معراب أنه «مماطلة» من الأخير في استغلال نتائج العدوان الإسرائيلي الأخير للضغط لسحب سلاح المقاومة.  
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