واشنطن "تتفهّم" حوار عون وحزب الله

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كتبت" الاخبار": قالت مصادر سياسية إن نائباً لبنانياً تربطه علاقات متينة بمسؤولين أميركيين أجرى أخيراً لقاءات في ، بالتنسيق مع رئيسَي الجمهورية عون والمجلس النيابي ، شرح خلالها مخاطر الضغط على لنزع سلاح ، وما يمكن أن يؤدّي إليه ذلك من مشاكل داخلية. وأشارت إلى أن النائب أوضح لمحادثيه أهمية الحوار الداخلي لحل هذه المسألة وفقاً لطرح رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن إرهاصات هذا الحوار بدأت أخيراً في جلسات بين رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» والمدير العام السابق لوزارة الإعلام المقرّب من عون، محمد عبيد. وأشارت المصادر إلى «مرونة» أميركية و«تفهّمأكبر» في واشنطن لوجهة نظر ، «وقد يكون ذلك وراء قرار إزاحة نائبة المبعوث الأميركي إلى عن منصبها». ولفتت إلى نقمة قواتية على توجّهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن بسبب ما ترى معراب أنه «مماطلة» من الأخير في استغلال نتائج العدوان الأخير للضغط لسحب سلاح المقاومة.