"حزب الله" عند سلام اليوم

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يبدو ان الزيارة "الإيضاحية" التي قام بها رئيس الحكومة الى ، والرسائل الايجابية التي وجهها بانجاه " " قد فعلت فعلها.وفي هذا السياق يستقبل سلام عند الثالثة ظهر اليوم في السرايا وفدا من كتلة "الوفاء للمقاومة".وكان سلام سئل عن العلاقة مع حزب الله وامكانية حصول لقاء مع للمقاومة فاجاب: "سنقابل الود بالود، وأهلاً وسهلاً بالحاج محمد والحزب، في الوقت الذي يريدونه سواءٌ او في السرايا وفي الوقت الذي يختارونه."