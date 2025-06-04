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لبنان

"حزب الله" عند سلام اليوم

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-06-2025 | 01:15
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يبدو ان الزيارة "الإيضاحية" التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام الى الرئيس نبيه بري، والرسائل الايجابية التي وجهها بانجاه "حزب الله" قد  فعلت فعلها.
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وفي هذا السياق يستقبل سلام عند الثالثة من بعد ظهر اليوم  في السرايا وفدا من كتلة "الوفاء للمقاومة".
وكان سلام سئل عن العلاقة مع حزب الله وامكانية حصول لقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة فاجاب: "سنقابل الود بالود، وأهلاً وسهلاً بالحاج محمد والحزب، في الوقت الذي يريدونه سواءٌ في المنزل او في السرايا وفي الوقت الذي يختارونه."
 
المصدر: لبنان 24
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