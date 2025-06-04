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لبنان

وزير العدل التقى وفد صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
04-06-2025 | 05:23
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استقبل وزير العدل عادل نصّار في مكتبه في الوزارة، وفدًا من صندوق النقد الدولي، برئاسة رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان أرنيستو ريغو.
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وتم خلال اللقاء عرض أبرز ما تحقق في وزارة العدل منذ تولّي الوزير نصّار مهامه، لا سيّما في ما يتعلق بالخطوات الإصلاحية الجوهرية التي تم إنجازها حتى اليوم، ومن بينها مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، والتعيينات القضائية الأخيرة، بالإضافة إلى بحث التوصيات الصادرة عن تقرير مجموعة العمل المالي (FATF)، والإجراءات المطلوبة تمهيدًا لشطب اسم لبنان عن اللائحة الرمادية.
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