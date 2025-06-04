وزير العدل التقى وفد صندوق النقد الدولي

استقبل وزير العدل عادل نصّار في مكتبه في الوزارة، وفدًا من ، برئاسة رئيس بعثة الصندوق إلى أرنيستو ريغو.

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وتم خلال اللقاء عرض أبرز ما تحقق في منذ تولّي الوزير نصّار مهامه، لا سيّما في ما يتعلق بالخطوات الإصلاحية الجوهرية التي تم إنجازها حتى اليوم، ومن بينها مشروع قانون استقلالية ، والتعيينات القضائية الأخيرة، بالإضافة إلى بحث التوصيات الصادرة عن تقرير المالي (FATF)، والإجراءات المطلوبة تمهيدًا لشطب اسم لبنان عن اللائحة الرمادية.