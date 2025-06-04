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لبنان

رئيس الجمهورية استقبل هيل وساويرس وتسلّم دعوة بوتين لقمة موسكو

Lebanon 24
04-06-2025 | 05:15
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 استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون السفير الأميركي السابق في لبنان ديفيد هيل، وأجرى معه جولة أفق حول التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.
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إلى ذلك، عرض الرئيس عون مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الواقع الاقتصادي الراهن في لبنان، في ضوء انطلاق مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

كما تسلم الرئيس عون من السفير الروسي في لبنان، ألكسندر روداكوف، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمّنت دعوة لحضور القمة الروسية – العربية الأولى، التي ستُعقد في موسكو في 15 تشرين الأول المقبل، بهدف البحث في آفاق العمل المشترك في المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والعلمية، والتكنولوجية، والإنسانية، وغيرها.
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