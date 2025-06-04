رئيس الجمهورية استقبل هيل وساويرس وتسلّم دعوة بوتين لقمة موسكو

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استقبل رئيس الجمهورية العماد السفير الأميركي السابق في ديفيد هيل، وأجرى معه جولة أفق حول التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.إلى ذلك، عرض مع رجل الأعمال المصري ساويرس الواقع الاقتصادي الراهن في لبنان، في ضوء انطلاق مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.كما تسلم الرئيس عون من السفير الروسي في لبنان، ألكسندر روداكوف، رسالة خطية من ، تضمّنت دعوة لحضور القمة الروسية – العربية الأولى، التي ستُعقد في في 15 تشرين الأول المقبل، بهدف البحث في العمل المشترك في المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والعلمية، والتكنولوجية، والإنسانية، وغيرها.