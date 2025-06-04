مفاجأة عن حادثة حريق "محطة الحدت".. هذا سبب الانفجار

كشفت معلومات " " أنَّ حادثة الحريق التي طالت محطة محروقات في منطقة ، اليوم الأربعاء، سببها عملية خلط لمادة المازوت مع مواد مشتعلة من خلال صهريجين.

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وأشارت المعلومات إلى أنَّ "الخلط" الذي يحصل هدفه قيام بتوفير شراء كميات كبيرة من المازوت، والعمل على خلط كمية قليلة منه مع مواد أخرى لبيع المواطنين مادة مغشوشة.