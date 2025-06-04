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لبنان

مفاجأة عن حادثة حريق "محطة الحدت".. هذا سبب الانفجار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-06-2025 | 05:36
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ حادثة الحريق التي طالت محطة محروقات في منطقة الحدت، اليوم الأربعاء، سببها عملية خلط لمادة المازوت مع مواد مشتعلة من خلال صهريجين.
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وأشارت المعلومات إلى أنَّ "الخلط" الذي يحصل هدفه قيام المحطات بتوفير شراء كميات كبيرة من المازوت، والعمل على خلط كمية قليلة منه مع مواد أخرى لبيع المواطنين مادة مغشوشة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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لبنان

خاص

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