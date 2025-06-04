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لبنان

بالصورة... مذكرة بشأن برنامج صلاة عيد الأضحى المبارك

Lebanon 24
04-06-2025 | 05:50
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أصدر مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، مذكرة تتعلّق ببرنامج صلاة عيد الأضحى المبارك.
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