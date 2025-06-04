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لبنان

"مساعدة" بـ150 دولاراً.. إليكم موعدها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-06-2025 | 07:01
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علم "لبنان24" أن ضباط وعناصر وأفراد الجيش سيتلقون مساعدة قطرية بقيمة 150 دولاراً منتصف شهر حزيران الجاري بالإضافة إلى 150 دولاراً أخرى منتصف شهر تموز، فيما ستدفع مساعدات أخرى بنفس القيمة لاحقاً.
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المعلومات قالت إن هذه الأموال ستُصرف تباعاً داخل الثكنات والمراكز وسينالها كافة العسكريين.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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