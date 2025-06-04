"مساعدة" بـ150 دولاراً.. إليكم موعدها

علم " " أن ضباط وعناصر وأفراد الجيش سيتلقون مساعدة قطرية بقيمة 150 دولاراً منتصف شهر حزيران الجاري بالإضافة إلى 150 دولاراً أخرى منتصف شهر ، فيما ستدفع مساعدات أخرى بنفس القيمة لاحقاً.

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المعلومات قالت إن هذه الأموال ستُصرف تباعاً داخل الثكنات والمراكز وسينالها كافة العسكريين.