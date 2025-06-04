الرامي: رفع أسعار المحروقات قرار مجحف يزيد الأعباء على قطاع حيوي

Advertisement

أصدر رئيس والمقاهي والملاهي والباتيسري في ، بيانًا عبّر فيه عن الاستنكار الشديد لقرار رفع أسعار المحروقات، معتبرًا أن هذا القرار يضاعف من الأعباء التشغيلية على قطاع يعاني أصلًا من كلفة كهرباء تُعد من الأعلى عالميًا.وأشار إلى أن القطاع السياحي والخدماتي يُعد ركيزة أساسية في ومصدرًا رئيسيًا لفرص العمل، ومع ذلك يُواجه بمزيد من الضغوطات بدلًا من الدعم والتشجيع، ما يحدّ من قدرته التنافسية محليًا وخارجيًا.وقال: "نحن نعمل على جذب السائح والمستثمر، وجلّ ما هو مطلوب اليوم هو إصدار تشريعات تحفيزية، لا فرض ضرائب إضافية. فبدلًا من إحراق القطاعات الإنتاجية بنار غلاء المحروقات، كان الأجدى تحصيل الأموال من التهريب والتهرب الجمركي".وختم الرامي بدعوة الحكومة إلى التراجع الفوري عن القرار، والمضي في إصلاح فعلي لملف الطاقة، ومعالجة الهدر، بدلًا من تحميل القطاعات المنتجة فاتورة العجز وسوء الإدارة.