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لبنان

القوى الأمنية وبلدية صور بدأتا حملة قمع المخالفات في المدينة

Lebanon 24
04-06-2025 | 08:39
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باشرت بلدية صور حملة تهدف إلى قمع المخالفات والتعديات في المدينة، لا سيما عند مدخل صور – البص ومنطقة جل البحر، وذلك بمؤازرة قوى الأمن الداخلي وعناصر من شرطة بلدية صور.
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وقد شملت الحملة إزالة التعديات وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، في خطوة تؤكد التزام البلدية بتطبيق القوانين وتعزيز النظام العام، بما يسهم في تحسين وجه المدينة والحفاظ على السلامة العامة.
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