القوى الأمنية وبلدية صور بدأتا حملة قمع المخالفات في المدينة

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باشرت بلدية صور حملة تهدف إلى قمع المخالفات والتعديات في المدينة، لا سيما عند مدخل صور – البص ومنطقة ، وذلك بمؤازرة وعناصر من شرطة بلدية صور.وقد شملت الحملة إزالة التعديات وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، في خطوة تؤكد البلدية بتطبيق القوانين وتعزيز النظام العام، بما يسهم في تحسين وجه المدينة والحفاظ على السلامة العامة.