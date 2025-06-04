بوصعب زار المطران عوده.. وهذا ما تم بحثه

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استقبل متروبوليت وتوابعها المطران ، الذي قال بعد اللقاء: "تشرّفت بزيارة سيادة المطران الياس عوده، ودار بيننا حوار مفيد تناول مواضيع عدة. عبّرت له عن فخرنا بالتطور الذي تشهده والمدارس التي تخرّج سنوياً أجيالاً مشرّفة للوطن، بفضل الجهود التي يبذلها في إدارة مؤسسات الأبرشية ومتابعة تطورها".وأضاف: "تطرقنا أيضاً إلى شؤون الطائفة الأرثوذكسية، وتوقفنا عند مسألة التعيينات في القطاع العام، في ظل شكاوى متكررة حول غياب الإنصاف بحق الأرثوذكس، في وقت تُلبّى فيه مطالب طوائف أخرى. هذا الواقع غير عادل وغير مقبول، وسيكون محور متابعة في المرحلة المقبلة".