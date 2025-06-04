Advertisement

لبنان

بوصعب زار المطران عوده.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
04-06-2025 | 08:44
A-
A+
Doc-P-1370418-638846489358931788.png
Doc-P-1370418-638846489358931788.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي قال بعد اللقاء: "تشرّفت بزيارة سيادة المطران الياس عوده، ودار بيننا حوار مفيد تناول مواضيع عدة. عبّرت له عن فخرنا بالتطور الذي تشهده جامعة القديس جاورجيوس والمدارس الأرثوذكسية التي تخرّج سنوياً أجيالاً مشرّفة للوطن، بفضل الجهود التي يبذلها في إدارة مؤسسات الأبرشية ومتابعة تطورها".
Advertisement

وأضاف: "تطرقنا أيضاً إلى شؤون الطائفة الأرثوذكسية، وتوقفنا عند مسألة التعيينات في القطاع العام، في ظل شكاوى متكررة حول غياب الإنصاف بحق الأرثوذكس، في وقت تُلبّى فيه مطالب طوائف أخرى. هذا الواقع غير عادل وغير مقبول، وسيكون محور متابعة في المرحلة المقبلة".
مواضيع ذات صلة
بوصعب استقبل سفير فرنسا.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
04/06/2025 21:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخير زار القاضي الحجار.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
04/06/2025 21:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله زار وزيرة التربية.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
04/06/2025 21:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم التقى عراقجي.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
04/06/2025 21:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:03 | 2025-06-04
14:00 | 2025-06-04
14:00 | 2025-06-04
13:31 | 2025-06-04
13:31 | 2025-06-04
13:30 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24