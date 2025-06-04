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لبنان

عون واصل لقاءاته في بعبدا: بحث في حصرية السلاح داخل المخيمات الفلسطينية

Lebanon 24
04-06-2025 | 09:51
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واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث استقبل رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي أطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني بشأن آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة اللبنانية-الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لا سيما في ما يتعلق بحصرية السلاح داخل المخيمات الفلسطينية.
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كما استقبل الرئيس عون المديرة العامة لمنظمة التعاون الرقمي الدكتورة هاجر الحداوي، التي شكرته على قرار انضمام لبنان إلى المنظمة، معتبرة أن الخطوة تفتح أبواب الشراكة أمام لبنان، ودعت إلى التعاون لإطلاق مبادرات وخطط واضحة تُسرّع في تحقيق التحول الرقمي. وأثنى الرئيس عون على جهود الدكتورة الحداوي في تفعيل عمل المنظمة لما فيه مصلحة الدول الأعضاء وشعوبها، ثم قدّمت له درع المنظمة.

بعد ذلك، انضمت الدكتورة الحداوي إلى لقاء جمع رئيس الجمهورية بوفد مجلس التنفيذيين اللبنانيين برئاسة السيد ربيع الأمين، الذي شكر الرئيس عون على رعايته وحضوره مؤتمر "الحكومة الذكية"، مشيدًا بالأهداف التي وُضعت خلاله، معتبراً أن قرارات الرئيس تصلح لتكون منهجاً للحكومة واللبنانيين في الداخل والخارج.

وقدم الأمين توصيات المؤتمر إلى الرئيس عون، مؤكداً استعداد المجلس لوضع إمكاناته وخبراته في تصرفه.
 
من جهته، شدد الرئيس عون على أهمية الانتقال إلى الحكومة الرقمية، لما توفره من مزايا في محاربة الهدر والفساد، مشيدًا بعمل المجلس ومساهماته، ومشيرًا إلى أهمية تنسيق عمل الوزارات في هذا المجال بدل التنافس، لما لذلك من دور في تعزيز الجهود ودفعها إلى الأمام.
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