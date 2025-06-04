عون واصل لقاءاته في بعبدا: بحث في حصرية السلاح داخل المخيمات الفلسطينية

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واصل رئيس الجمهورية لقاءاته بعد ظهر اليوم في ، حيث استقبل رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي أطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني بشأن آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة اللبنانية-الفلسطينية بين والرئيس الفلسطيني ، لا سيما في ما يتعلق بحصرية السلاح داخل المخيمات .كما استقبل الرئيس عون المديرة العامة لمنظمة التعاون الرقمي الدكتورة هاجر الحداوي، التي شكرته على قرار انضمام إلى المنظمة، معتبرة أن الخطوة تفتح أبواب الشراكة أمام لبنان، ودعت إلى التعاون لإطلاق مبادرات وخطط واضحة تُسرّع في تحقيق التحول الرقمي. وأثنى الرئيس عون على جهود الدكتورة الحداوي في تفعيل عمل المنظمة لما فيه مصلحة وشعوبها، ثم قدّمت له درع المنظمة.بعد ذلك، انضمت الدكتورة الحداوي إلى لقاء جمع رئيس الجمهورية بوفد مجلس التنفيذيين اللبنانيين برئاسة السيد ربيع الأمين، الذي شكر الرئيس عون على رعايته وحضوره مؤتمر "الحكومة الذكية"، مشيدًا بالأهداف التي وُضعت خلاله، معتبراً أن قرارات الرئيس تصلح لتكون منهجاً للحكومة واللبنانيين في الداخل والخارج.وقدم الأمين توصيات المؤتمر إلى الرئيس عون، مؤكداً استعداد المجلس لوضع إمكاناته وخبراته في تصرفه.