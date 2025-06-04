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لبنان

تسليم وتسلّم في بلديات قضاء زحلة

Lebanon 24
04-06-2025 | 09:54
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جرت اليوم عمليات التسليم والتسلّم في بلديات: تعلبايا، جديتا، تربل، أبلح، رعيت وكفرزبد.
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وقد أشرف على عمليات التسليم رئيس قسم المحافظة وسيم شهوان ممثلاً محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، الذي أشرف على الإجراءات الإدارية والقانونية لتسليم البلديات إلى رؤسائها ونوابهم الجدد بعد الانتخابات البلدية الأخيرة.
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