تسليم وتسلّم في بلديات قضاء زحلة

Advertisement

جرت اليوم عمليات التسليم والتسلّم في بلديات: ، جديتا، تربل، أبلح، رعيت وكفرزبد.وقد عمليات التسليم رئيس قسم المحافظة وسيم شهوان ممثلاً محافظ القاضي ، الذي أشرف على الإجراءات الإدارية والقانونية لتسليم البلديات إلى رؤسائها ونوابهم الجدد بعد الأخيرة.